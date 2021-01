Afirman que menor movimiento de gente evitó la circulación del dengue en Rosario

El verano rosarino trae consigo a los mosquitos y la potencial aparición de casos de dengue. Sin embargo, desde Control de Vectores de la Municipalidad indican que no hay circulación viral al momento, producto, en parte, del bajo movimiento de gente, que se manifiesta por la pandemia de coronavirus, además de una detección de "vuelos tempranos" del mosquito, que se realizó en noviembre.



El director de Control de Vectores de la Municipalidad, Carlos Tasinato, afirmó a La?Capital que en el año tan particular que pasó producto de la pandemia y con poco tránsito de personas de otros lugares en la ciudad, no hay circulación viral. De todos modos, continúan con diferentes trabajos de divulgación y monitoreo.



"Muchos casos son de gente que viene de afuera, casos importados. Hasta ahora, no tenemos, todavía, casos de dengue registrados. El Aedes aegypti está presente hace mucho tiempo, pero es una población que no está infectada", indicó.



Por su parte, destacó que en este tipo de mosquitos si bien "hay una transmisión vertical, que es cuando la hembra puede transmitir el virus a la descendencia, pero ese efecto en nuestro país no sería importante, según diversas investigaciones. Es por eso que, según la experiencia que tenemos, los casos comienzan a darse con el tránsito de las personas".



El director explicó que desde octubre comenzaron a colocar ovitrampas para detectar "vuelos tempranos" de Aedes: "Es un recipiente de plástico, pintado de negro, con una paleta de madera y un poquito de agua. Se pone en domicilios, uno adentro y otro en el patio, y la finalidad es empezar a detectar vuelos tempranos de este mosquito. Hacia mediados de noviembre, detectamos vuelos de Aedes".



"Siempre hay que distinguir el cúlex, que es la parte mayoritaria de la población del mosquito, del Aedes aegypti. Tienen hábitos muy diferentes", señaló, y destacó que el Aedes "se encuentra, mayoritariamente, dentro de domicilios".



Al respecto, dijo: "No vas a encontrar un Aedes criándose en una zanja o en una pileta abandonada, ya que no son reservorios para este mosquito. Se crían en recipientes específicos y artificiales, buscan recipientes estrechos y oscuros".



La aclaración al respecto viene tras conocerse que en la playa de la Rambla Catalunya, algunos bañistas se quejaron días atrás por el gran espacio que queda en la zona producto de la bajante, y sobre la que se forman charcos de agua servida, además de haber presencia de algunos yuyos.



"Esos lugares, tal vez, puedan ser reservorios para otros mosquitos, que hay que controlarlos. Pero los charcos temporarios de agua no son para Aedes", explicó Tasinato, a lo que agregó que "piletas abandonadas en verano pueden convertirse en reservorio importantísimo de mosquitos, pero no del Aedes" y que "en las zanjas hay un montón de larvas del cúlex, sobre las que hacemos monitoreo".



Descacharrado



En tanto, desde la Municipalidad remarcaron la necesidad de realizar las correctas medidas preventivas para evitar la aparición del mosquito Aedes aegypti. La principal medida, tal como mencionó Tasinato, es no dejar lugar donde el Aedes pueda poner sus huevos y reproducirse. Por eso, es importante eliminar todos los reservorios de agua y mantener limpios y cubiertos los lugares donde pueda acumularse la misma.



Por caso, desde el municipio mencionaron baldes, regaderas, botellas vacías, latas, tanques de agua, bachas al aire libre y neumáticos en desuso. En tanto, los bebederos de animales y otros espacios de agua limpia deben cepillarse diariamente y renovar el agua.



El descacharrado y la limpieza de recipientes, tanto en el interior de las casas como en sus alrededores, son formas efectivas para eliminar larvas y prevenir la reproducción del Aedes aegypti, porque permite la eliminación de los posibles criaderos para que no haya mosquitos adultos.