Mar del Plata: Se cancelaron reservas por temor a restricciones

Este mediodía, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció en una rueda de prensa que, a pesar del notable aumento de contagios de coronavirus, esta semana no se adoptarán medidas restrictivas pero sí evaluarán la situación durante la próxima. Dicha incertidumbre generó que Mar del Plata sufriera una significativa caída de reservas en hoteles y departamentos.



"En Mar del Plata casi todos los hoteles sindicales están cerrados. En hoteles privados, un alto porcentaje también cerrado. De los pocos hoteles que abrieron no llegan al 20% de reservas para enero. Es muy difícil trabajar así, es complicado encarar el futuro de esta manera", dijo Avedis Sahakian, presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (AEHG) de Mar del Plata, en diálogo con con Infobae.



Fue el propio Sahakian quien confirmó que muchas reservas fueron canceladas por el temor que genera no saber qué sucederá la semana siguiente. En la ciudad sonó fuerte el rumor de que por estos días se iba a imponer un toque sanitario para restringir la circulación nocturna (al igual que en todos los municipios de la Costa Atlántica). El empresario sostuvo que entiende el comportamiento especulador de los turistas.



"La gente cuando viene de vacaciones quiere hacer todo. Las salidas nocturnas son parte del paquete turístico, son indispensables dentro del paquete recreacional. Por eso esto afecta a otras cuestiones: hay gente que está trabajando en sus empresas radicadas en otras localidades del país y, ante esta incertidumbre, se quieren volver", indicó Sahakian.



En su discurso, Kicillof habló de "fortalecer los controles y pedir a la población que vuelva a cuidarse como lo hacía en los peores momentos. Estamos llegando a una situación que puede volverse crítica". Sus declaraciones ocurrieron tras la reunión que mantuvo junto a los intendentes de los municipios de la Costa.



Se estima que duró cerca de dos horas y allí todos los presentes coincidieron en reforzar los controles en la calle, las playas y los locales gastronómicos. También en hacer cumplir ?de una forma más estricta? los protocolos vigentes que se diseñaron en los meses previos al comienzo de la temporada.



Paralelamente a dicho encuentro, los gastronómicos y hoteleros marplatenses se reunieron de manera virtual sin saber cuál iba a ser el anuncio y sí con la inquietud de que se notifique una medida extrema que perjudique el consumo en la temporada.



"Estamos preocupados porque entendemos la cuestión sanitaria pero necesitamos trabajar, pagar sueldos, llevar adelante las empresas. La verdad es que todavía no deja de ser un rumor esto de que probablemente se haga un tope parcial de horarios. Pero estamos muy preocupados, es un aspecto muy negativo", remarcó el empresario.



La situación se tornó similar para las inmobiliarias, que buscan completar una gran parte de la oferta de departamentos que aún no fueron alquilados.



"Tenemos la misma inquietud que los hoteleros. La realidad es que se habla de cambios en la nocturnidad pero debemos entender que la gente viene para estar relajada. Ya todos estos cambios (uso de alcohol, distanciamiento y barbijo) generan estrés. Ahora, la noticia de este posible toque sanitario para la semana próxima es difícil. El turista no sabe si van a cerrar la ciudad o qué", explicó Rodrigo Sanz, integrante de la Comisión de Turismo del Colegio de Martilleros de Mar del Plata, a Infobae.



"De alguna manera tenemos que encontrar las respuestas de por qué tenemos tan pocas reservas. Pero es normal por la pandemia. Obviamente se necesita que la gente esté sana y ya verán quienes dirigen cómo hacer este tipo de controles. Yo confío en que en todos los niveles hacen lo posible", agregó.



Desde el gobierno provincial admitieron que aún "hay margen" para revertir la situación sanitaria y que para que eso ocurra debe cambiar el comportamiento de la gente. La comunicación y la prevención serán dos ejes fundamentales para estos días. Kicillof también informó que se reunirá con el presidente Alberto Fernández y con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para evaluar la situación sanitaria: "Si hay que tomar alguna decisión, la vamos a anunciar la semana que viene", indicó.



Los gastronómicos y hoteleros coinciden con el gran problema que tienen los intendentes para esta temporada, el mismo que el municipio de General Pueyrredón colocó como principal preocupación para el verano 2021: las fiestas clandestinas y las reuniones masivas en las playas.