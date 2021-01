Video: La pasión por Maradona y la música los unió en cuarentena: Homenajearon al Diez

Rodrigo, Leandro y José son entrerrianos y se hicieron amigos en cuarentena por el amor a la música. Hace unos días, grabaron, virtualmente, la versión rock and roll de la canción "La Mano de Dios" para rendirle homenaje a Diego Armando Maradona.



"Somos tres amigos que nos encontramos vía internet en esta época de aislamiento, y con el afán de hacer música, nos unimos para realizar colaboraciones. Todavía no nos conocemos personalmente", contó a Elonce TV Rodrigo.



La pasión por el Diez y la música los unió. "Creo que Maradona nos representa a la mayoría de los argentinos. Hace años que quería hacer esta versión, pero por ciertas cosas no podía, cuando falleció supe que era el momento", dijo.



Conoce su historia en el video.