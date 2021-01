Cervecerías temen restricciones y se ofrecen para evitar fiestas clandestinas

Representantes del sector que involucra cervecerías, bares, gastronomía y comercio nocturno, preocupados por la situación epidemiológica de Concordia, el vertiginoso incremento de casos y los rumores de medidas de restricción que se podrían tomar, organizaron una reunión donde se manifestaron a favor de "ser parte de la solución a la problemática de las fiestas clandestinas".



Proponen trabajar "con protocolos que permitan contener a jóvenes y que estos no deambulen de fiesta en fiesta como sabemos que sucede cuando se restringe", reza el comunicado.



"Estamos muy preocupados no solo porque medidas restrictivas ponen en juego una gran cantidad de puestos de trabajo y de locales que de cerrar no volverían a abrir, sino también porque la situación epidemiológica hoy hace que mucha gente que conocemos e incluso familiares contraigan la enfermedad a raíz de los descuidos en lugares donde no se brindan protocolos necesarios", afirmaron a Diario Río Uruguay.



Respecto a los rumores de restricción, los comerciantes del sector opinan que "está comprobado que limitando horarios lo que sucede es que se favorece a la clandestinidad, las fiestas se vuelven incontrolables y nosotros pretendemos que los jóvenes se diviertan, pero en nuestros locales donde se mantienen protocolos y es para esto que nos gustaría poder mantener una reunión con el intendente Francolini donde podamos explayar ideas que sean superadoras tanto para la salud como para los comercios que generan puestos de trabajo directos e indirectos".



En relación a los protocolos detallaron que en los locales gastronómicos, cervecerías y bares se cumplen todas las medidas impuestas por el municipio y "son testigo de eso los inspectores que a veces llegan a pasar tres veces en una misma noche controlando la situación, no obstante, proponemos que durante la jornada haya un funcionario en la puerta que constate que todo se está llevando de la mejor manera dando tranquilidad tanto a clientes como a nosotros", sostuvieron.



Por último, remarcaron que "lo primordial y en esto no hay discusión es la salud de todos, queremos ser una herramientas para el municipio, estamos convencidos de que la solución no está en restringir pues la restricción solo genera más clandestinidad, contamos con todos los protocolos que permitan que se disfrute estando contenidos en un lugar apto, sin embargo, luego de comenzar una leve recuperación de la mano del turismo, las restricciones provocarían un destrozo económico imposible de subsanar, sabemos todos que jóvenes de nuestra ciudad viajan a otras ciudades aledañas a fiestas, bares y boliches y en ese caso propagan también el contagio", concluyeron.