Misiones autorizó el uso de ivermectina para pacientes con coronavirus

El titular de la cartera sanitaria explicó que en el "complejo contexto epidemiológico nacional y provincial, corresponde la búsqueda de alternativas terapéuticas para el restablecimiento de la salud de los pacientes afectados con el virus SARS-COV-2 (COVID-19)".



En esa línea se autorizó el uso terapéutico de Ivermectina, el cual deberá ser suministrado en dosis de 0,6 mg/Kg/día, una vez por día, durante cinco días.



La ivermectina es una droga antiparasitaria de amplio uso en medicina humana y veterinaria, con dosis definidas para conservar un patrón de tolerancia y seguridad para indicaciones conocidas.



Además de su acción antiparasitaria, la ivermectina es un potencial inhibidor de la replicación viral del SARS-CoV-2.



Es importante recordar que la ivermectina no es una droga inocua y aún a dosis terapéuticas puede provocar un número frecuente (>10%) y considerable de efectos secundarios adversos, desde leves a graves.



Pese a que varios médicos comenzaron a utilizarlo y hay estudios en marcha, aún no se ha comprobado que sea totalmente efectivo.



Desde Anmat ratificaron que la droga no está aprobada para la prescripción en casos de coronavirus, pero se autorizaron estudios clínicos.



El estudio que evalúa el efecto de ivermectina sobre la replicación de SARS-CoV-2 en pacientes con COVID-19 arrojó que la administración de ivermectina a dosis de 0,6 miligramos por kilo de peso (el triple de lo usado habitualmente) produce la eliminación más rápida y profunda del virus cuando se inicia el tratamiento en etapas tempranas de la infección (hasta 5 días desde el inicio de síntomas).El hallazgo de la actividad antiviral de ivermectina es resultado de un estudio clínico sobre 45 pacientes con enfermedad leve o moderada en distintos centros hospitalarios (CEMIC, Muñiz y Alta Cuenca de Cañuelas), entre los cuales a 30 pacientes se les administró ivermectina en altas dosis, al resto no, y se les hicieron mediciones de seguridad del medicamento, cuantificación de virus en secreciones respiratorias y niveles de ivermectina en sangre. Los pacientes que recibieron ivermectina presentaron una respuesta antiviral significativamente diferente a los no tratados, el efecto se evidenció en la disminución más profunda de virus en secreciones.