Decidieron no aplicar nuevas restricciones en la costa atlántica

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y los intendentes de los municipios de la Costa definieron no adoptar medidas restrictivas pese al exponencial aumento de casos de coronavirus. La idea es que no caiga el consumo y la temporada de verano.La decisión se tomó luego de dos horas de reunión en la que todos los presentes coincidieron en aumentar los controles en la calle, las playas y los locales gastronómicos, y hacer cumplir en una forma más estricta los protocolos vigentes que se diseñaron en los meses previos al comienzo de la temporada.Otros están dispuestos a apoyar las medidas que hagan falta con el único fin de que no se levante la temporada, una idea que descartan en el gobierno bonaerense. En La Plata saben que las medidas que se tomen debe ser focalizadas para generar el menor perjuicio posible a los municipios de la costa, que durante todo el año suelen vivir de lo que recaudan en la temporada.Una de las opciones que evaluaba Kicillof era un toque de queda nocturno para restringir la circulación cuando la gente se reúne en fiestas privadas y lugares gastronómicos. Pero después de dos horas de debate se decidió no tomar medidas restrictivas y seguir monitoreando de cerca la situación sanitaria.También aparecía en el horizonte la posibilidad de reducir la cantidad de gente que pueda entrar en los locales gastronómicos o comerciales. Y es en ese punto donde harán mayor hincapié.La intención no es volver al punto de partida que tuvo lugar el 20 de marzo. Los gobiernos de la Nación y la provincia trabajan sobre la comunicación con el objetivo de generar conciencia. Esa exposición se incrementará en los próximos días. Más información para que la gente entienda la gravedad del rebrote que está en marcha.Los intendentes de la Costa que estuvieron presentes fueron Sebastián Ianatuony (General Alvarado), José Rodríguez Ponte (General Lavalle), Carlos Santoro (General Madariaga), Juan Manuel Álvarez (General Paz), Guillermo Montenegro (Mar del Plata), Cristian Cardozo (Partido de la Costa), José Paredi (Mar Chiquita), Alejandro Dichiara (Monte Hermoso), Martín Yeza (Pinamar), Sergio Bordoni (Tornquist), Carlos Sánchez (Tres Arroyos) y Gustavo Barrera (Villa Gesell).