Once hospitales de la provincia se sumaron al Plan de Vacunación Covid-19

Política Este martes se inicia la vacunación en otros 11 hospitales de Entre Ríos

El Plan Rector de Vacunación Covid-19 ya se está desarrollando en forma escalonada y progresiva en 15 establecimientos sanitarios de la provincia de Entre Ríos. En ese sentido, este martes se dio inicio al operativo de inmunización para el personal de salud de la primera línea de atención del Coronavirus en otros once efectores públicos.Cabe citar que estos efectores se suman a los hospitales que son cabecera de región sanitaria ubicados en Paraná, Concordia, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay, los cuales la semana pasada participaron del lanzamiento de la estrategia sanitaria nacional que tiene como principal objetivo reducir la mortalidad a causa de esta enfermedad."Para lograr cumplimentar con la organización pormenorizada que nos hemos planteado en el Plan Rector de Vacunación, tuvimos que prepararnos anticipadamente pensando en cada uno de los Departamentos, con una logística que conlleva la adquisición de los elementos adecuados como freezers, conservadoras, y otros insumos para mantener tanto la cadena de frío de las vacunas como para proteger a cada uno de nuestros trabajadores", señaló Velázquez.Finalmente, la titular de la cartera sanitaria remarcó: "Entendemos que la vacuna es una de las herramientas sanitarias más fuertes de la humanidad. Y queremos que los entrerrianos estén seguros de que se trata de una medida de salud pública, y que no hay que confundirla con otra cosa. La inmunización salva vidas, crea un efecto solidario en la comunidad y, por lo tanto, continuaremos paulatinamente ampliando la protección y garantizando los derechos a quienes tienen más riesgos".Cabe destacar que tanto directores de los establecimientos sanitarios públicos y los referentes de inmunización han participado de distintas instancias de capacitación como garantes y responsables de mantener las dosis en condiciones, la cadena de frío requerida de las vacunas; la modalidad de aplicación; y el control técnico en general.Los referentes de cada establecimiento sanitario en los cuales comenzó hoy esta primera etapa de la vacunación, coincidieron en que a partir de la estrategia se plantean nuevos horizontes para poder sobrellevar mejor este nuevo año de pandemia.En ese contexto, la directora del Hospital de Chajarí, Fernanda Lalosa, expresó: "Es un momento muy especial para nosotros porque después de afrontar tantos meses de intensivo trabajo, la llegada de la vacuna nos da la esperanza de comenzar a pensar en un proceso organizado de inmunización para la población".Por su parte, el director del hospital 9 de Julio de La Paz, Darío Engelmann, manifestó: "Es una alegría, tras la sensación angustiante que es la cantidad de casos e hisopados que hemos tenido últimamente. Esto significa una esperanza para contener y poder resguardar a nuestro personal, que la verdad es que se ha desempeñado muy bien en el área específica para atención Covid. Esto significa una protección más".En tanto, el director del hospital Fermin Salaberry de Victoria, Adrián Díaz, comentó: "Estamos muy contentos, hay mucha emoción ya que este momento era algo que esperábamos. Todo el equipo de salud del nosocomio ha trabajado incansablemente en esta terrible Pandemia. Quiero pedirle a toda la comunidad que se cuiden hoy más que nunca. Tenemos que ser cautos porque estamos atravesando un aumento sostenido de casos. Si bien era algo totalmente esperado, no nos toma de sorpresa, pero no queremos llegar al punto de colapso, y por eso seguimos en la misma línea de prevención".Asimismo, el director del hospital San Blas de Nogoyá, Javier Ascúa, manifestó: "La jornada de hoy marca una apertura hacia una nueva etapa, en la que la política sanitaria estuvo atravesada por la Pandemia. Quizás el 2020 fue y será, a mi modo de ver, uno de los años más difíciles para el sector Salud a nivel nacional, provincial y sobre todo para nuestro hospital". Y agregó: "Todo el equipo de trabajo ha estado interpelado y demandado a cada instante, pero siempre tratamos de estar a la altura de las circunstancias", afirmó.