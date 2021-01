Alerta por el sol: por qué este verano hay que reforzar los cuidados de la piel

Menos consultas

Prevención primaria

Cuidarse del sol

Uso del protector

EL ABC (DE) del autoexamen de piel

En la lista de consecuencias asociadas al impacto del coronavirus figura una disminución en las consultas médicas. Cuidarse la piel y chequearse los lunares quedó entre los pendientes de muchos durante 2020. El control se postergó pero no así la exposición al sol y los expertos piden reforzar cuidados. Además, fomentan el autoexamen y la visita al dermatólogo. Lo hacen especialmente en esta época en la que, por el Covid, estar al aire libre es sinónimo de menor riesgo. Eso ocurre en relación al virus, pero ¿qué pasa con el sol?"Las consultas bajaron. Hubo servicios de dermatología que estuvieron cerrados por mucho tiempo. La videollamada ayudó pero, en algunos casos, no fue suficiente", señala ael dermatólogo Andrés Politi, coordinador de la Campaña Nacional de Prevención de Cáncer de Piel de la Sociedad Argentina de Dermatología (SAD).Dice que su consultorio estuvo cerrado desde el comienzo del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) hasta el 20 de abril. "El primer mes solo me dediqué a apagar incendios. Mandé alguna orden por WhatsApp y respondí a cuestiones médicas urgentes", explica Politi. Con la reapertura se encontró con "un 80% menos de consultas de lo habitual".Con el tiempo, el panorama cambió. A partir de septiembre, la virtualidad dejó de ser la opción más elegida y los pacientes se empezaron a animar a volver al consultorio. "Para diciembre ya estaba con un 20% menos de consultas que otros años", sostiene el especialista de la SAD, que pide aclarar que atiende a muchas personas mayores.La visita al médico no se reemplaza. "Hubo casos en los que se resolvieron temas en forma virtual aunque no siempre. Tuve pacientes que me mandaron, por ejemplo, la foto de un lunar y mi recomendación fue acercarse al consultorio o, si estaban lejos, ir a un especialista por su domicilio para que lo vea, porque no tenía forma de darme cuenta si era bueno o no", detalla Politi.Como referente de la Campaña Nacional de Prevención del Cáncer de Piel, que organiza la SAD desde 1993, cuenta que en su última edición no se abrieron los hospitales masivamente para la revisión gratuita de lunares, como se venía haciendo."Solemos dedicar la tercera semana de noviembre a eso y, esta vez, fue imposible por el contexto. Incluso tenemos dermatólogos que hoy están colaborando en sectores de Covid", señala.Sin embargo, el cambio en la estrategia frente a esta situación de emergencia relacionada a la pandemia no implica un cambio en la recomendación general. "Nos adaptamos a la realidad sin desalentar el control, visitar al médico es muy importante", destaca.Y va por más: "El cáncer de piel detectado en forma temprana tiene un 95% de curación con un procedimiento sencillo".A su vez, advierte que hay que apuntar a la prevención primaria, es decir, "a cuidarse del sol". Esto incluye tres estrategias: la primera es intentar no exponerse entre las 10 y las 16.Además, es clave aprovechar la sombra, ya sea de un árbol, un edificio, una sombrilla o la que se pueda lograr con un gorro.El tercer punto tiene que ver con el uso de protector solar. "Hay que esparcir abundante cantidad 20 minutos antes de la exposición y renovarlo cada dos horas o cuando salimos del agua o después del ejercicio. La piel debe estar seca al colocarnos la crema", aporta.En el consultorio de Laura Szafirstein, especialista en Dermatología Clínica y Estética y miembro de SAD, las consultas también mermaron. "Tuve casos de pacientes que demoraron la visita y presentaron lesiones que se podrían haber diagnosticado y tratado previamente", comparte. "Durante gran parte de 2020 hubo un 70% menos de consultas que lo habitual, recién a partir de octubre o noviembre volvió a incrementarse el pedido de turnos", precisa.Y sostiene que "antes de las vacaciones, momento en el que la gente suele exponerse bastante al sol, sería bueno que todos hagan una consulta al dermatólogo para chequear las condiciones de defensa de su piel y ver si hay lesiones que controlar".Señala que en ese mismo chequeo pueden definir qué necesita la persona en cuanto a fotoprotección y la frecuencia de los controles a realizar.La especialista pide no descuidarse los días nublados, en los que los rayos UV también dañan. También sugiere "usar gorro, ropa clara, lentes oscuros y protector solar factor 50". "Los varones deben prestar especial atención a la zona de las orejas y el cuello", suma.Como en ginecología se fomenta el autoexamen mamario -que no reemplaza a la ecografía mamaria o la mamografía (según la edad)- Politi se refiere al autoexamen de piel, como una herramienta para conocerse mejor, advertir sobre posibles cambios y realizar una consulta precoz.El autochequeo puede efectuarse con ayuda de espejos. En los casos en los que sea posible, la mirada de un conviviente puede resultar útil.La regla del ABCDE sirve para recordar los principales puntos a tener en cuenta, uno por cada letra:A: Asimetría de la lesiónB: Borde irregularC: Color (hay que consultar cuando una lesión tenga dos o más tonalidades)D: Diámetro mayor a 6 milímetrosE: Evolución (se debe prestar atención a los cambios que experimente la lesión).