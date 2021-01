El Observatorio de Oro Verde espera la autorización del municipio para reabrir

El Observatorio Astronómico de Oro Verde reabrirá sus puertas en los próximos días, luego de haber estado cerrado desde el inicio de la pandemia, hace más de 10 meses."Estamos viendo de poder abrir en los próximos días, todavía no podemos confirmarlo porque no tenemos la autorización del municipio, pero según lo que me informaron las autoridades de Oro Verde, para este martes estaría aprobado el protocolo que presentamos hace una semana", expresó aMariano Peter, integrante del Observatorio de Oro Verde."Elaboramos un protocolo estricto, que cuando tengamos la aprobación de las autoridades, lo daremos a conocer. Solo le pedimos a las personas que se atengan a cumplirlo para poder seguir adelante con la actividad y evitar más contagios de coronavirus", dijo.Y agregó: "No vamos a recibir grupos de más de 20 personas y estamos viendo la posibilidad de abrir viernes y sábados".