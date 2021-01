Confinamiento en Inglaterra: "La mayor preocupación es que colapse el sistema"

El primer ministro británico, Boris Johnson, ha decretado un nuevo confinamiento nacional en Inglaterra, que incluye el cierre de los colegios, debido a la alarmante expansión del coronavirus causada por la nueva variante.



"Los hospitales están bajo más presión que en ningún momento desde el comienzo de la pandemia", ha asegurado Johnson en un discurso a la nación, en el que ha instado a todos los ciudadanos a no salir de sus hogares salvo por algún motivo esencial.



Al respecto, el prestigioso médico, Héctor Daniel González, quien se encuentra en Londres, explicó a Elonce TV que "la situación se complicó a nivel epidemiológico porque la nueva cepa es más infectante que la previa. El número de casos aumentó mucho en los hospitales. Esto produjo un gran impacto en la mortalidad y muchas áreas de la Salud debieron parar. En mi caso no puedo hacer cirugías programadas porque está el hospital lleno de covid. Solo se opera emergencias y cáncer".



En ese sentido, manifestó que "la situación no es peor que antes, sino que el número es mayor en casos. Hay dos grandes diferencias: ahora sabemos mucho más que antes, sabemos tratarlo mejor; y además ahora tenemos la esperanza de la vacuna. El problema es que vacunar a toda la población lleva tiempo".



"Hay una cosa muy positiva en Inglaterra ahora y es que se ha aprobado la vacuna Oxford-Astrazeneca. Como se produce en Inglaterra, tenemos acceso a 100 millones de dosis. Desde el punto de vista logístico es una vacuna más fácil de administrar. No necesita ser conservada y transportada a bajísimas temperaturas", agregó.



"Si bien es cierto que los ancianos son los que más necesitan la vacuna, no son ellos quienes expanden el virus. Son los jóvenes, sobre todo los asintomáticos. Hay que evitar que el sistema de salud se colapse y eso no es fácil", dijo.



Comentó que "la mayor preocupación es que se colapse el sistema, hay poca capacidad en terapia intensiva y se comete el error en medir esto en número de camas. La dificultad más importante no es conseguir camas y respiradores, sino personal entrenado para manejar un paciente en terapia intensiva". Elonce.com