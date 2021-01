Pescadores cortan el ingreso a Santa Fe y amenazan con quedarse por la noche

Cortes de 15 minutos

Pescadores santafesinos llevaron el reclamo desde Tribunales hasta la ruta 168 a la altura de la Fuente de la Cordialidad, provoncado un importante caos en el tránsito, ya que cortaron por completo la mano hacia la ciudad de Santa Fe y de forma restringida, la salida de la misma.El gobierno provincial confirmó que este martes presentará la apelación contra la medida judicial que impuso la veda pesquera sobre el Río Paraná. Se trata de la medida que rige desde las cero horas del martes 29 de diciembre y que se extendería hasta 31 de marzo de 2021.Nelson Yapura, de la Asociación de Pescadores de Santa Fe, dijo a"fuimos a Tribunales, nos recibió un secretario para ver si había prosperado la presentación judicial que iba a hacer la Provincia contra la veda. Como no tuvimos respuesta, nos reunimos con Carlos Del Frade que se comprometió a presentar un escrito de urgencia esta tarde para que podamos trabajar".Mientras tanto, cada 10 o 15 minutos abren el tránsito para que pasen los vehículos.A pesar del anuncio, los pescadores informaron que permanecerán en la ruta. Así lo determinaron los trabajadores del sector, luego de que el gobierno comunicará que realizará la presentación judicial mañana (por el martes)."Los pescadores están peor que antes. En asamblea se decidió seguir con los cortes", dijo Jesús Pérez, referente de los pescadores. Además, no descarto que los cortes continúen durante toda la noche.Comentó que desde el gobierno anunciaron que en caso de que la justicia "rechace la apelación, implementará una ayuda social", algo que no dejó conformes a los trabajadores de río.Y sentenció: "Esperamos que la apelación se presente hoy (por el lunes) y que mañana podamos salir trabajar", afirmó Pérez aLos pescadores llevan adelante distintos cortes en toda la provincia. En nuestra ciudad, la manifestación se desarrolló frente a los tribunales locales, en barrio Sur. Más tarde se traslado a la altura de la fuente de la cordialidad, corte que en horas de la siesta aun permanecía con paso alternado de vehículos cada 15 minutos.-Corte total en la Autopista Santa Fe - Rosario, a la altura de Maciel y Coronda. Desvíos hacia Ruta Nacional 11 en Monke y La Rivera.-Corte total en Avenida Circunvalación en Rosario, a la altura del acceso Puente Rosario-Victoria, desvíos por colectora hacia autopista Santa Fe Rosario.-Cortes intermitentes en RN11 a la altura de Tacuarendí, Maciel y Coronda.-Cortes intermitentes en Rutra Provincial Nº 1 a la altura de Cayastá, Colonias Mascías, San Javier (desvío de transito pesado hacia RN11 por RP39.-Corte intermitente en RN11 y RP80 a la altura de Arocena.-Corte intermitente RN 11 a la altura de San Fabián.-Corte total por una hora en sobre ruta 168, altura Fuente de la Cordialidad en Santa Fe.