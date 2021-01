Se incendió su casa en año nuevo y pide ayuda para remodelarla

La vivienda de Elena Procura, ubicada en Boulevard Pedro jurado 1290, de la ciudad de Gualeguaychú, se incendió durante la noche de año nuevo. Su nieta, Ángeles Izaguirre, precisó que "eran las 00:45 horas cuando vino el chico que vive detrás de la casa de mi abuela a preguntar si era mi parrilla la que largaba humo". En ese momento, Izaguirre se dirigió hacia la parte posterior de su hogar y notó que el humo provenía de la casa de Procura. "Ahí empezó la desesperación y llamamos a los bomberos", aseguró.



"Enseguida se llenó de vecinos, porque como era Año Nuevo estaban todos reunidos en sus casas", y sumó: "Mientras llamábamos a los Bomberos empezaron a romper puertas para ver qué se podía hacer". Inclusive, algunos de los vecinos pensaron que Procura se encontraba dentro de la vivienda.



"Las personas se desesperaron, todos conocen a mi abuela porque ella fue la promotora y logró que se hiciera la salita 'Curita Gaucho", que está en Plaza Habib Haddad ", detalló. "De hecho, el incendio comenzó en un sector de la casa que usaba como feria para juntar plata para diversas causas y había mucha ropa que se quemó".



En tanto, la Policía se hizo presente en el lugar luego de 5 minutos: "Primero, mi marido y otro muchacho intentaron controlar un poco las llamas con matafuego hasta que las cuatro dotaciones de bomberos llegaron".



En el incendio, parte de la vivienda se dio por perdida: "El fuego tomó esa parte de la casa que se usaba para feria y un baño. Los bomberos dijeron que hay que derrumbar esos espacios y toda la pared de una habitación, el otro baño y la cocina", aseguró.

Lo único que se mantuvo en pie es la habitación de Procura y el comedor, pero asimismo deben ser reparados completamente: "Está todo inutilizable porque quedó lleno de hollín, mi abuela tuvo que tirar el colchón de su cama porque con todo lo que pasó no servía más".



Por otro lado, detalló que el techo de una pieza, cocina y baño también se vio afectado y debe rehacerse: "Como tiene paja en medio de las chapas ardió rápidamente", y además, los caños de agua quedaron completamente derretidos.



El posible desencadenante

A pesar de que aún se desconoce cómo se inició el incendio, Izaguirre y sus familiares tienen una hipótesis: "Creemos que se incendió por una chispa de mi parrilla, porque comparte chimenea con la de la casa de ella y al lado había ropa y plásticos".



"La culpa que siento es terrible, pero agradezco a Dios que ella no estaba, porque si hubiese visto en directo como se le prendía fuego el fruto de tanto esfuerzo quizás no lo resistía", se lamentó. "Por suerte estaba con una tía que la contuvo y la fue preparando para lo que iba a ver".



Y se sinceró: "Si no lo veíamos hubiese sido un desastre. La habitación de mi hijo da para la casa de mi abuela y cuando lo fui a buscar ya había humo en su pieza", y expresó que, de hecho, tuvieron que llevar al niño al hospital: "Le pasaron una sonda, oxígeno y le hicieron análisis".



Las donaciones

Frente a la situación, la familia pide la colaboración de los vecinos de Gualeguaychú para reunir materiales que hacen falta.



"Sabemos que Gualeguaychú es muy solidario cuando se trata de estos tipos de accidentes y por eso necesitamos hacerle un pedido especial, la casa está destruida en su totalidad porque lo que no se quemó se arruinó con el hollín", detalló Izaguirre. "Solo podemos salvar algunos muebles, pero la casa hay que hacerla y pintarla de nuevo".



Los elementos que se necesitan son: chapas, ventanas, puertas, ladrillos, hierro, arena y cemento, pintura, cableado, porta focos, cañería, elementos de limpieza, ropa de cama y baño, lavarropas, y cualquier material de construcción con el que se pueda colaborar.



Todas las donaciones pueden acercarse a Boulevard Pedro jurado 1290 (frente a barrio Molinari), o bien contactar a la familia al número (3446) 15558111.



Hasta el momento, la solidaridad se hizo notar: "Nos trajeron pintura, pinceles, rodillos, dos colchones, ropa y algunos elementos de limpieza", finalizó en diálogo con El Argentino.