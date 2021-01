Jubilados piden que "se recomponga el salario y después se aplique movilidad"

La ley de movilidad finalmente incorporó los pedidos que habían realizado los jubilados para que se aplique cada tres meses en vez de seis, y no sea descontado el 5% en marzo. Igualmente, entienden que si se mantiene el mínimo en 19 mil pesos, lo que se aplique en marzo -estiman un 6 o 7%-, no cambiará la realidad del sector."Lo que hay que hacer en este momento es recomponer el salario, cuyo mínimo está en 19 mil pesos y después que se empiece a aplicar la movilidad, que me parece muy bien", precisó.El sector se mostró satisfecho con la incorporación en el texto de dos de sus planteos. El primero era que el aumento del 5%, otorgado recientemente, no sea tomado a cuenta del aumento que se otorgará en marzo próximo, y el segundo, que la actuación sea cada tres meses y no seis como estaba planteado originalmente.El dirigente local precisó que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad tiene recursos para afrontar una recomposición para los cerca de 8 millones de jubilados y pensionados que tiene el sistema.El problema se presenta, por un lado, porque también sustenta los planes del Anses y los fondos salen para un total de 18 millones de personas.A eso sumó que se redujo el aporte patronal del 16% al 11% por cada trabajador y que "más del 50% de los trabajadores que estaban en blanco hoy están en negro y eso representa menos aportes"."De todos lados se está desfinanciando el Fondo de Garantía, porque para que la caja funcione tiene que haber tres aportantes en actividad por cada jubilado y hoy la relación es prácticamente uno a uno", amplió. (APF)