"Tu fiesta clandestina mata": reiteran a jóvenes los cuidados en pandemia

Infectólogos piden usar mensajes dirigidos a jóvenes sobre cuidados en pandemia

La palabra de los profesionales

El desafío: la temporada turística

Desde hace diez meses que no hablamos de otra cosa que del coronavirus; los cuidados, el número de muertos y contagios. Nos han repetido hasta el hartazgo cuál es el modo de cuidarnos, la distancia social, y el "quédate en casa" que ya nos genera escozor.El punto es que hay que volver a repetir una y otra vez que la pandemia no terminó y que el comienzo de la aplicación de la vacuna no garantiza el fin de una nueva ola de contagios.El virus ataca con mayor violencia a adultos mayores y personas que integran los grupos de riesgo, pero eso no deja exento a los jóvenes que hoy son el punto social a interpelar.; y claro que matan las fiestas multitudinarias, los velorios masivos, las vigilias concurridas, las marchas a favor o en contra (de lo que sea) y las tardes de playa sin distanciamiento donde cientos y miles de personas se concentran: algunos con tapabocas y otros y otras, sin nada.Por otra parte, hay que recordar que el sólo uso del barbijo no nos garantiza la inmunidad ni mucho menos, por lo que hay que seguir insistiendo enAhora bien: ¿Cómo se logra captar la atención a un grupo social que cree que "esto ya pasó"? La comunicación es clave y además, es sumamente necesaria. El mensaje debe ser corto, directo y ser emitido una y mil veces.Hasta los infectólogos más reconocidos comenzaron a pedir que se emitan mensajes dirigidos a jóvenes sobre cuidados en pandemiaCoincidieron en que los mensajes deben ser "claros y cercanos a adolescentes y adultos jóvenes" que refuercen la idea de que "las aglomeraciones al aire libre y sin barbijo tienen el riesgo" de contagio de Covid.Ellos forman parte del Comité de expertos que asesora al Ministerio de Salud en las estrategias contra la Covid-19. En diálogo conhicieron referencia al incremento de casos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el resto del país."El mensaje al adolescente y adulto joven tiene que ser claro, cercano y con vocabulario más afín; hay que trabajar mucho sobre la responsabilidad ciudadana y la solidaridad, que deberían prexistir a esta pandemia", dijo Gentile.La médica remarcó que la comunicación respecto a la concientización y cuidados para evitar contagios "tiene que ser focalizada, no puede haber un mensaje que sirva para toda la población".; también se recibieron muchos llamados de vecinos que alertaron sobre encuentros concurridos en casas familiares y hasta han sido multados bares y boliches donde no se cumplen las medidas básicas establecidas."Con esta pandemia aprendimos que las reuniones en plazas y festejos al aire libre minimizan el riesgo, pero con grupos pequeños y protocolo", recordó y reforzó la idea de que "las grandes aglomeraciones, fiestas, concentraciones y manifestaciones sin distanciamiento ni barbijo, tienen todas un común denominador: el riesgo", exclamó el profesional.Asimismo, sostuvieron un mensaje claro: "Estar al aire libre no evita la enfermedad, la disminuye pero no inmuniza".Una de las tres patas de la economía de Gualeguaychú es el turismo. Con el Carnaval en pausa hasta el 2021 y complejos trabajando al 50%, resulta altamente necesario comprender que entre todos tenemos que cuidar lo que tenemos, para que la economía local no caiga a las ruinas.Restaurantes, bares, complejos hoteleros, termas: todos dependen exclusivamente del trabajo en esta temporada; por lo que una posible segunda ola de contagios podría poner en jaque esta posibilidad.Desde la primera quincena de diciembre 2020 a la segunda parte del mes, el promedio de casos saltó de 21 positivos diarios, a más de 46. La cifra preocupa a todos, sobre todo a los profesionales de la salud e integrantes del COES que esperan día a día los nuevos informes."Las fiestas clandestinas matan", las aglomeraciones también, los velorios masivos y las vigilias también; todo suma a la realidad que atravesamos hoy. Torcer este camino, aún está en manos de todos y todas.