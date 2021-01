Aladeltista hizo vuelos rasantes sobre bañistas: provocó gran indignación

Al parecer como el hecho no se daba en las aguas, no intervino Prefectura Naval; al no producirse en tierra, tampoco tomaron intervención los efectivos de la Comisaria Turística Salto Grande.



Los guardavidas nada pudieron hacer para que cese en la arriesgada maniobra del joven.



Hay que llamar un caza interceptor dijo una mujer. Pero otra le contestó: "Están en la Brigada Aérea de Paraná".



Un hombre que pescaba desde la playa, opino que "hay que seguirlo y cuando baje, tomarlo del cuello y meterlo dentro de un calabozo por irresponsable".



Desde la Municipalidad de Concordia dijeron: "No tenemos competencia" y un guardavidas dijo: "Debe intervenir el Ejército". Otro dijo que "es cuestión de la Fuerza Aérea, pero no hay efectivos aquí".



(El Sol)