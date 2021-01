La emotiva foto de Zulemita junto a Carlos Menem en el arranque del 2021

Quince minutos después de que comenzara el 2021, Zulemita Menem publicó una foto y un mensaje con los que dejó entrever la felicidad por comenzar el año junto a su padre, Carlos Menem, que aún permanece internado en el sanatorio Los Arcos del barrio porteño de Palermo."Te ganamos 2020", puso Zulemita en su cuenta de Twitter junto a una foto en la que se ve su mano junto a la del ex Presidente. Según la última información difundida por la familia, Menem permanece en coma inducido y permanece internado desde el pasado 15 de diciembre por una infección urinaria luego de que sintiera además una aceleración en su ritmo cardíaco. En la imagen se pueden ver las manos entrelazadas de el padre y su hija en la habitación del Sanatorio.La semana pasada, en medio del debate por el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), Zulemita lamentó que su padre no pudo estar en la Cámara de Senadores para votar en contra de la legalización del aborto.Desde que Menem debió ser internado, se especuló con cómo inclinaría la balanza en la votación de la legalización del aborto, sobre todo cuando hasta último momento la discusión se tornó voto a voto en un escenario de paridad.El ex jefe de Estado, que este año estuvo internado en otras dos ocasiones -en junio por un cuadro de neumonía que obligó a trasladarlo a la unidad de cuidados intensivos, y a fines de julio para realizarle varios estudios- cumplió 90 años el 2 de julio pasado, mientras también se encontraba hospitalizado.La última noticia de los voceros cercanos al círculo íntimo del dirigente peronista, se le bajó la medicación, "tuvo algunas reacciones favorables, orina mejor, le están bajando los sedantes y está estabilizado".recordó que el dirigente peronista tiene mandato como senador por La Rioja hasta 2023 y hasta antes de la primera internación se había mantenido activo. De hecho, había participado de las sesiones virtuales de la Cámara Alta de la Nación.