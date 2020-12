Héroes de guardia: "Uno elige esta profesión para el otro"

La jefa de Enfermería de Terapia Intensiva del Hospital San Martín de Paraná, hizo un balance de lo que fue este año 2020, marcado por la pandemia del coronavirus, y el trabajo incansable del personal de Salud.



María Rodríguez, expresó a Elonce TV que "para nosotros este año pasó rápido. Cada día es algo nuevo. Cuando nos dimos cuenta llegó diciembre. Fue un año difícil, cansador anímica y corporalmente. El grupo es unido, llegamos hasta acá y esperamos seguir".



Ella fue la primera en recibir la vacuna Sputnik V. Al respecto, señaló que "fue bien, es quitarse una mochila que todavía llevamos. Estoy contenta de dar un paso más para que se termine todo esto. Esto es una luz a nuestra guerra".



Contó que "de este año se me vienen imágenes muy tristes a la cabeza. De familias que hasta el año pasado estaban sentadas a la mesa festejando y hoy hay gente que no está. Compañeros nuestros que se fueron, que lamentamos su pérdida. Son imágenes que uno quiere borrar".



"Mi equipo siempre puso y dio todo, siempre tuvimos un final bueno para cada situación. Cada vez que se iba un paciente recuperado, para nosotros era una alegría enorme. Hoy pueden estar con su familia. Disfrutamos esas cosas, son mínimas, pero valen mucho", agregó.



Además, expresó que "uno elige esta profesión para el otro y a veces se olvida de uno mismo. Quizás con esta pandemia se dieron cuenta que nuestra profesión es necesaria. Si el personal de Salud no estaba, no se podría luchar contra esta enfermedad".



"Brindo por mi familia, por un 2021 mejor, por los que están y los que no están. Mi deseo es terminar con esto, que no se olviden de nosotros que siempre estamos, no hay horario. Somos como hormiguitas que siempre estamos ayudando. Fuimos parte de la familia de la gente, nos transformamos en voceros de la gente que contrajo el covid para que puedan continuar. Les quitamos el miedo para decirles que todo iba a estar bien", destacó.



Reflexionó y dijo que "hay que tomar en serio esto, es una enfermedad. Hay que seguir cuidándonos, cuidar al otro, seguir con las medidas, no cuesta nada hacerlo. Lavarse las manos lleva un segundo. Si nos toca la enfermedad también lleva un segundo en cobrarse vidas". De guardia El Dr. Maximiliano Queen y el Dr. Alberto Castillo, del Hospital San Martín, brindaron su mensaje de fin de año e hicieron énfasis en seguir cuidándonos.



"Estamos de guardia hasta el 1º de enero hasta las 8. Queremos llegar lo más tranquilos posibles, cada guardia es un misterio en estas fechas. A las 00 siempre tratamos de hacer un brindis, son 10 minutos que nos saludamos entre compañeros", comentó Castillo a Elonce TV.



Queen, en tanto, dijo que "este año fue distinto, más que duro. El trabajo se incrementó, fue distinto. Tuvimos que aprender soluciones de problemas nuevos".



"Esta es una decisión de vida. Nos gustaría estar con nuestros familiares, pero es así. Somos una gran familia, los enfermeros van rotando, pero son siempre los mismos. Antes nos juntábamos en una sola mesa a brindar y festejar un poco, hoy no se puede, estamos limitados y complicados", agregó.



"Hubo momentos en que se tornó crítico. Tuvimos ambulancias esperando en la puerta hasta que se desocupen camas. Fuimos derivando a la Baxada, que abrió sus puertas. Eso descongestionó mucho. Nos tuvimos que adaptar con poco conocimiento de la patología. No podemos bajar la guardia jamás", dijo Castillo. Elonce.com