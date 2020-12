El aumento de casos de covid en Gualeguaychú "genera mucha preocupación"

"Los números de estos días generan preocupación, hay un promedio que cambió en los últimos días y es evidente que hubo un relajamiento en la conducta de mucha gente que generó este aumento de casos. Nosotros tuvimos momentos difíciles, cuando tuvimos que volver atrás con algunas restricciones, logramos bajar el número de casos y nos estabilizamos durante un largo tiempo entre 20 y 30 casos. Ahora la cosa cambió, por eso esperamos que la gente entienda que la pandemia no terminó ni mucho menos, hay que seguir siendo responsables", expresó el intendente de Gualeguaychú, Martín Piaggio.



Asimismo, enfatizó que "el principal problema hoy son las fiestas clandestinas. Nosotros siempre aclaramos que si tenemos que tomar nuevas medidas, lo volveremos a hacer. El punto es donde apuntar, porque si hoy el problema son las fiestas clandestinas, no podemos cerrar la puerta al turismo o a los sectores que la pasaron realmente mal durante un año que fue pésimo en todo sentido. Por eso estaremos muy atentos en los próximos días, esperando que los contagios bajen a las cifras promedio que tuvimos durante muchos meses y volvemos a apelar a la conciencia de la gente, de los más chicos, que entendemos la necesidad de divertirse y de salir, pero que entiendan que se puede hacerlo respetando la distancia y manteniendo los cuidados, no compartir el mate, el vaso ni la botella".



También sostuvo que "es una lástima que un sector de la población no entienda la forma en la que hay que hacer las cosas. Son hijos del rigor. Por eso seguimos apuntando a que entiendan la necesidad de cuidarnos entre todos. Nos ha pasado que hemos trabajado mucho con varios sectores para evitar este tipo de descontroles, pero resulta que muchas fiestas se hacen fuera del ejido urbano de Gualeguaychú, entonces hay otras jurisdicciones y otras autoridades. La intención no es detener a nadie ni que haya que iniciar causas judiciales, pero lo que queda claro es que mucha gente no entiende que la pandemia no terminó, que tenemos que mantener los cuidados para evitar que los casos aumenten y que Gualeguaychú pueda atravesar la temporada de verano sin sobresaltos". (Fuente: El Día)