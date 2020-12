Preocupa la situación de clínicas privadas: suben los costos y no habrá más ATP

"El lunes fue jornada de concientización a nivel nacional para que los estamentos del Estado y quienes manejan las obras sociales tomaran conciencia sobre lo que ocurrió este año y cuál es la situación de las clínicas: el incremento de costos para prepararnos para el coronavirus, la baja de internaciones porque las obras sociales privilegiaron tener camas disponibles para Covid-19 y no autorizar lo programado, además del temor de la población a acudir a un sanatorio por más que se tomaron todos los recaudos y se hicieron modificaciones arquitectónicas para proteger a pacientes y empleados", explicó ala vicepresidenta de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Entre Ríos (ACLER), Silvia D´Agostino.D´Agostino también apuntó al aumento de costos "porque no hubo controles a los precios de los insumos". "Al primer termómetro lo compramos a $5.000, al segundo a $15.000 y el tercero a $25.000. Después bajó a $10.000", detalló la titular de Sanatorio La Entrerriana al dar cuenta de los desmedidos aumentos de precios en los insumos de salud."En los últimos meses, la medicación midazolam que se usa para anestesias y pacientes Covid-19 en terapia, subió un 700%. Y para seguir funcionando, son medicamentos que tenemos que tener. Pero no somos formadores de precios y las obras sociales no cubren los costos", expresó.Si bien destacó el apoyo de los ATP y una baja en el porcentaje de las contribuciones, D´Agostino recordó que estas medidas "tienen fecha de vencimiento: este 31 de diciembre"."Seguimos con más de 30% de caída en la internación, costos crecientes, aranceles que no se ajustaron al incremento real de costos, y sin la ayuda del Estado nacional", apuntó.Finalmente, mencionó que a nivel nacional se presentó una petición firmadas por todas las cámaras que agrupan a los prestadores de salud. "Nos dicen que el presupuesto, probablemente, no de para hacer otro ATP. Y solo Córdoba tuvo un gesto excepcional al anunciar que con el presupuesto provincial cubrirá el 50% de los costos salariales por enero, febrero y marzo", mencionó.