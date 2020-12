Apostadores ganaron 30 millones de pesos con "El Gordo de Navidad" de Córdoba

Foto 1/2 Foto 2/2

El número de la fortuna con el que se ganó el primer premio, de 30 millones de pesos, fue el 19.628. La progresión ganadora, en tanto, fue la 05.



El segundo premio, de 2 millones de pesos, fue para el número 46.399. El tercero, en tanto, de un millón, se lo quedó el 02668.



El cuarto premio, de 750 mil pesos, fue para el 41.061. El quinto, de 500 mil pesos, salió sorteado para el número 91.449.



Por la venta online, las fracciones se vendieron en Córdoba, Laboulaye, Malagueño y Carnerillo.



Tras el sorteo, Héctor Trivillin, presidente de la Lotería cordobesa, destacó: "Hay pandemia pero seguimos trabajando, Córdoba no se detiene y somos parte de un Gobierno que todos los días hace un esfuerzo a través del gobernador Juan Schiaretti para sacar adelante a las empresas".



Sobre las ventas, remarcó: "Fueron positivas, vendimos encima de las expectativas que teníamos. En la red de ventas también, están muy contentos".



Y cerró: "Trabajaremos para que la Lotería mejore y genere utilidades para transferir a los ministerios que contribuyen a mejorar la vida de los cordobeses más humildes".



Este año, por las disposiciones sanitarias relacionadas con la pandemia del coronavirus, no estuvo habilitado el ingreso de público al emblemático salón, pero el evento se transmitió por streaming en la página de la Lotería.



Juan Oller, gerente comercial de la Lotería, dijo a Cadena 3 más temprano que la gente "respondió muy bien a la oferta".



"Estamos contentos porque pudimos cumplir con la meta de lanzar este Gordo en un año tan atípico", agregó.



"Esperemos que puedan ser repartidos entre varias personas que hayan comprado el billete", había dicho Oller.



El tradicional juego ya tiene 100 años en la provincia de Córdoba. "Nuestro público es muy fiel y siempre responde", finalizó.



José Jalil, dueño de la Agencia 866 de la ciudad de Córdoba, que vendió una fracción del Gordo de Navidad, aseguró que "nunca había vendido un billete de un premio tan importante".



"Aún no sé a quién se la vendí, porque fueron muchos billetes. Los agencieros recibimos el premio estímulo de $400 mil, así que bienvenido sea", dijo.