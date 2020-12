Tras una mediación penal, se logró el desalojo del ex Ingenio Victoria

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

La ocupación, a mediados de año, de las 12 hectáreas del predio del exIngenio Azucarero de la ciudad de Victoria generó repercusión nacional en medio de las sucesivas tomas de tierra que se dieron en el país, y que en Entre Ríos tuvo su mayor fricción en Santa Elena, con la incursión de Dolores Etchevehere y el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) de Juan Grabois en la estancia Casa Nueva, perteneciente a Las Margaritas SA.



Dolores ocupó Casa Nueva en el marco de la dura disputa que mantiene con sus hermanos Luis Miguel, Arturo Sebastián y Juan Diego Etchevehere, y su madre Leonor María Magdalena Barbero Marcial. Finalmente, la mujer fue desalojada por orden judicial pero las disputas judiciales continuaron.



Este año en Victoria ocurrió la ocupación del exIngenio por parte de 25 personas, hecho que motivó la intervención judicial, aunque en ese caso se logró el retiro este mes de todos los ocupantes y no por el uso de la fuerza pública sino con la intervención de una mediadora penal, y de ese modo se apeló a una resolución alternativa del conflicto.



La permanencia de grupos de familias en el predio había despertado el interés del multimedio América, aunque en ese caso hubo, además de interés periodístico, una defensa del patrimonio de los dueños de la señal, que son también propietarios del predio a través de la firma Ketsal SA, que integran Daniel Vila y José Luis Manzano.



Cómo llegó el predio de Victoria a manos de Ketsal SA.



El 6 de diciembre de 2007 el entonces gobernador Jorge Busti firmó el decreto N° 7.781 por el cual declaró "desierto el llamado a licitación pública nacional e internacional efectuado según lo establecido por el Decreto N° 4916/05 GOB y dispónese la adjudicación por venta directa del inmueble y sus accesorios que fuera propiedad del ExIngenio Azucarero La Victoria, perteneciente actualmente al Gobierno de la Provincia (?) a favor de la firma Ketsal SA con domicilio legal en calle Peltier N° 50, Departamento 02/04, de la ciudad de Mendoza".



En el artículo 2° de la norma se aprobó "el proyecto productivo de base agroindustrial presentado por la firma Ketsal SA para la construcción, instalación, puesta en marcha y explotación a escala industrial de un planta de procesamiento de soja u otros oleaginosos para la producción de aceite, expeller y biodiesel a desarrollarse en el referido predio y acéptase la propuesta económica realizada por dicha firma por el importe total de $3.054.156 equivalente al 80% del valor de tasación del inmueble y sus accesorios".



Nada de eso ocurrió porque el ordenamiento municipal en Victoria impide que en la zona donde están las instalaciones del viejo Ingenio se afinque una industria. En 2018 el semanario Paralelo 32 publicó un informe y contó que aquel acuerdo no prosperó y el predio, en vez de industria, es utilizado por la Municipalidad como depósito de motos secuestradas.



A mediados de año, el predio del exIngenio fue ocupado por varias familias, y por eso en la Unidad Fiscal de Victoria se inició el 18 de junio de 2020 una investigación de oficio, que se caratuló "Actuaciones de oficio por el supuesto delito de usurpación", que quedó a cargo del fiscal Iván Yedro, quien había sido anoticiado del hecho por personal policial de la Comisaría del Quinto Cuartel.



La denuncia señalaba que se había constatado la presencia de un grupo de personas en el interior del predio del exIngenio Azucarero, algunas de las cuales se encontraban residiendo en construcciones de material y otras en construcciones más precarias, junto a menores de edad, "por lo que se dispuso su identificación y confección del pertinente acta de procedimiento con intervención de personal de la División Criminalística para llevar a cabo el correspondiente relevamiento fotográfico del lugar".



El 21 de septiembre se constituyó como querellante la firma Integra La Victoria SA a través del abogado Andrés Marchese, y por intermedio del Juzgado de Garantías de Victoria, y a pedido de la querella, se ordenó la prohibición por un plazo de 90 días de realizar construcciones dentro del predio por parte de los ocupantes, y se ordenó a la Policía realizar periódicas recorridas por el lugar. También, debía evitar el ingreso de nuevas personas al lugar.



Pero los propietarios del exIngeniero decidieron evitar la judicialización del caso y pidieron la intervención de la Oficina de Mediación Penal de Victoria, que depende de la Oficina de Medios Alternativos de Resolución de Conflictos del Superior Tribunal de Justicia (STJ). Así, se inició el procedimiento de mediación penal para alcanzar una solución pacífica del conflicto.



La mediación empezó el 23 de septiembre, y quedó a cargo de la mediadora Carolina Reggiardo, quien concluyó su tarea el 3 de diciembre último.



La Unidad Fiscal de Victoria indicó este miércoles 30 que se alcanzó un acuerdo entre la firma Integra La Victoria SA y "la casi totalidad de las personas individualizadas quienes se comprometieron a desocupar dicho inmueble en un plazo acotado". Fue así que el 16 de diciembre personal de la Comisaría del Quinto Cuartel "constató e informó que la totalidad de las personas que habían sido oportunamente identificadas (?) y sus grupos familiares ya no se encontraban residiendo en dicho inmueble". Una historia enredada

El Ingenio La Victoria, una planta dedicada a la elaboración de azúcar de remolacha, quebró en 1988.



En el juicio de quiebra que se tramitó a nivel local, la Provincia se presentó como uno de los principales acreedores de la firma, ya que el Estado le había concedido un préstamo hipotecario para que la empresa se pusiera a andar, que nunca canceló. Así, logró quedarse con la planta, ubicada en la zona costera de Victoria, según la resolución que adoptó entonces el Juzgado Civil y Comercial Nº 8.



Pero en Tucumán comenzó un pleito casi paralelo por el que se buscó, y se consiguió, declarar nula aquella subasta. En las sucesivas instancias en las que la Provincia apeló, las sentencias les resultaron adversas: el último paso fue ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Diez años después de la quiebra, el 11 de junio de 1998, la Corte declaró "inadmisible" el recurso de queja del Estado provincial.



Hubo que subastar de nuevo el predio, y encarrilar el procedimiento de toma de posesión de la planta por parte de la Provincia, que en 2007 la entregó a un privado.



La planta que originó el pleito, propiedad de la Compañía Azucarera y Alcoholera Soler S. A, titular del Ingenio La Victoria, funcionó entre 1980 y 1988 en la ciudad de Victoria. En un predio de 12 hectáreas, sobre el borde costero de Victoria, próximo al camping municipal, se localizó la fábrica, que lleva más tiempo en juicio que los años que permaneció operativa.



Durante más de una década luego de la quiebra, el Ingenio Victoria, así se lo conoció, estuvo a la deriva, sin destino. El 9 de junio de 2004, la Legislatura provincial sancionó la Ley Nº 9.569, a través de la cual se autorizó al Poder Ejecutivo a llamar a licitación pública para vender un predio que había sido adjudicado al Estado en el marco del juicio "Compañía Azucarera y Alcoholera Soler SA s/ Quiebra".



Y se previó que en caso de que la licitación se declarase desierta, se haría una segunda convocatoria, y con un fin determinado. "El predio descripto y sus accesorios, fijó el artículo 3ª, deberán ser destinados exclusivamente a la explotación agroindustrial en un plazo de ciento 150 días de otorgada la adjudicación".



La Ley Nº 9.828, sancionada el 30 de enero de 2008, estableció el modo cómo distribuir los fondos recaudados por la venta del Ingenio: el 45 %, para gastos de personal y funcionamiento del organismo encargado del control de alimentos y bromatología; del restante 55 %; un 20 % destinado a la Cooperadora del Hospital Fermín Salaberry; un 8 %, a la Municipalidad de Victoria para la compra de materiales de construcción para cloacas y obras de extensión de red de agua potable en los cuatro cuarteles de la ciudad; un 19 %, también a la Municipalidad para la compra del inmueble propiedad del Centro Comercial de Victoria; y el 8 % con destino a las juntas de gobierno del departamento.



En realidad, ninguna licitación prosperó, se declararon desiertas, y por eso el Estado procedió a una venta directa del predio. En diciembre de 2007, el Ingenio Victoria pasó a manos de la empresa Ketsal SA, de capitales mendocinos, y pasó a operar como Andes Energía, en alianza con el grupo inglés Ragusa, para la fabricación de biodiesel, con una inversión proyectada de 10 millones de pesos.



Claro que ahí no concluiría la historia de esta estatización mal avenida: la comunidad de Victoria exigió que en el lugar se encarase un proyecto turístico y no otra cosa, decisión reforzada con la sanción de una ordenanza que imposibilitó la radicación de industrias en ese sector de la ciudad. Y una nueva ordenanza impulsó el traslado del dominio del Ingenio Victoria a la Municipalidad local. (Fuente: EntreRíosahora)