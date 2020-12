Localidad pampeana tiene más de la mitad de la población aislada o contagiada

La semana pasada, el presidente de la Comisión de Fomento de la localidad pampeana de Unanue, Aldo Araya, y el secretario, Nelson Torres, dieron positivo de coronavirus, motivo por el cual las autoridades sanitarias ordenaron aislarlos y cerrar el edificio comunal.



Pero luego de que la información de los contagios trascendiera, circularon fotos del aniversario del pueblo, celebrado el pasado 16 de diciembre donde, entre otras personas, se puede ver a Araya y Torres sin barbijos ni distancia social.



El jefe de la Zona Sanitaria III, Rodrigo Ortiz, deslizó que, por la conducta demostrada por ambos, podrían ser denunciados penalmente por incumplir las medidas de seguridad sanitarias, según informó Diario Textual.



Además, mientras ambos funcionarios estaban contagiados, tuvieron contacto con trabajadores de la Cooperativa de Servicios Públicos de General Acha (Cosega), que tuvo que cerrar un área por este motivo.



"El intendente y el secretario estuvieron casi tres días sintomáticos. Además, tenemos entendido que el secretario no cumplió con el aislamiento", le dijo Ortiz. "Si no era por la mujer del secretario, esta situación se volvía aún más incontrolable, porque tuvo síntomas. Le hicimos el hisopado y dio positivo. Luego le hicimos el hisopado al secretario, que dio positivo, y después al intendente, que también dio positivo", agregó.



"Yo les advertí en más de una oportunidad que estaban haciendo las cosas mal, porque jugaban al voley, al newcom y hacían otros eventos, pero me decían que yo era chicanero y que ponía palos en la rueda", denunció el funcionario.



En medio de un nuevo récord de contagios en La Pampa, con 394 casos positivos detectados este martes, 25 de ellos son habitantes de Unanue, localidad que tiene además 79 personas aisladas por haber estado en contacto con los positivos, los que sumados son 104 afectados, más de la mitad del pueblo.



Para peor, solo el martes se registraron 8 fallecimientos en la provincia, que suman 139 desde el inicio de la pandemia, con un total de 10.621 casos detectados donde 2.676 permanecen activos y 7.806 se han recuperado.