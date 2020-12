No afectaría a Entre Ríos el paro anunciado por UTA a nivel nacional

Sociedad UTA anunció paro nacional de 24 horas para enero por falta de pago de salarios

La UTA nacional se declaró en estado de alerta y movilización "por la falta de pago de los salarios de 18 mil choferes" de larga distancia y anunció un paro de 24 horas para el 10 de enero "si no hay una solución". El secretario gremial de la Seccional entrerriana del sindicato, Sergio Groh, aclaró que, en principio, la medida no abarcará a la provincia.La Unión Tranviarios Automotor (UTA), que lidera Roberto Fernández y agrupa a los trabajadores de corta, media y larga distancia, decidió el estado de alerta y movilización ante "la falta de pago de los salarios de 18 mil choferes" de larga distancia, y advirtió que parará 24 horas el 10 de enero "si no hay una solución". (APF)