Horóscopo chino 2021: qué le depara el nuevo año a cada signo

El 2020 pasará a la historia como un año caótico gracias a la pandemia de coronavirus, pero el 1 de enero cambia el número en el calendario gregoriano y según el Horóscopo chino el 2021 será el Año del Buey o Búfalo, un animal que se caracteriza por su orden, esfuerzo y disciplina.



Buey

Quienes nacieron -o nacerán- en 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 y 2021 son, en efecto, del signo del Buey y este año se destacarán. El horóscopo chino reproducido por ámbito.com habla del empuje propio de estos animales, de no rendirse y de buscar terapias para hacer cambios y salir adelante.

Perdonarse y saldar rencores será clave, pero a partir de mayo disminuirán las exigencias laborales y será un mejor momento para socializar con quienes contribuyan a mejorar el ánimo. En junio habrá tiempo para explorar la energía sexual, y en agosto, para relajarse y recibir buenas noticias.



Rata

Las ratas, nacidas en 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 y 2020, lograrán reacomodarse y ganarán en estabilidad emocional, por lo que será un buen año para poner en práctica sus ideas y para analizar las propuestas de trabajo que surgirán.

En el plano familiar se concretarán sueños, y en el laboral hay una advertencia: nada de firmar papeles en mayo. Los últimos meses de 2021 serán difíciles para quienes estén estudiando, pero en agosto habrá fuerza para los debates y en el segundo semestre disfrutarán del amor.



Tigre

Las personas nacidas en 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998 y 2010 tendrán un 2021 con vocación de servicio. No faltarán los conflictos con mujeres jóvenes -parejas o amigas-, pero en marzo surgirán lazos de amistad o amor que durarán los siguientes meses.

Se aconseja mantener la salud bien controlada, descansar mucho en los primeros meses de 2021, alimentarse bien y hacer ejercicio para mantenerse en buen estado.



Conejo

Quienes hayan nacido en 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987 y 1999 tienen por delante un año en el que el empuje del Buey les vendrá muy bien: podrán cumplir objetivos pendientes, impulsar nuevos emprendimientos y reinventarse, y si acaso tienen problemas legales sabrán resolverlos.

En lo sentimental 2021 tendrá un comienzo áspero pero para junio se encaminará el año: habrá felicidad en lo personal y mucho trabajo y cansancio en lo laboral.



Dragón

Las personas nacidas en 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012 pasaron un 2020 particularmente difícil, lo cual es mucho decir dado que la pandemia afectó a toda la humanidad y no sólo a quienes son de ese signo.

Pero el Buey les traerá la posibilidad de superar los desamores, retomar la actividad laboral y volver a la vida social, no sin antes pasar meses de reflexión en el segundo semestre para comprenderse a sí mismos.



Serpiente

Nacidas en 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001 y 2013, las "serpientes" que llegarán a 2021 disfrutarán de su armonía y podrán concretar planes gracias a una mayor estabilidad emocional. Su buen humor les permitirá socializar mejor.

Pero a partir de mayo la salud podría sufrir el efecto de la ansiedad, probablemente como la contraparte del buen momento laboral y sentimental que tendrán este año.



Caballo

Para quienes nacieron en 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 y 2014 este año será clave en lo familiar: se harán cargo de padres, hijos, parejas o hermanos y su responsabilidad para con ellos incluirá mudanzas o emprendimientos.

El primer semestre de 2021 será arduo y pedir ayuda, una clave. Pero a partir de junio se recuperarán las relaciones interpersonales y la buena companía.



Cabra

Nacidos en 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015, atención: este año será para cerrar ciclos y encarar nuevos planes, que tendrán el apoyo del entorno familiar y de amistades.

A partir de marzo habrá que cuidar la salud y alimentarse bien y a fin de año habrá problemas de nuevo, pero serán superados.



Mono

Las personas nacidas en 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 y 2016 son monos que en 2021 buscarán la calma, un trabajo estable y organizarse, muy a la manera del Buey. Como ese animal serán líderes positivos, capaces de pedir y aceptar ayuda.

Sus prioridades serán la familia, la salud y su economía, pero en los próximos meses tendrán que aprender a controlar su ansiedad para poder disfrutar del año.



Gallo

Quienes nacieron en 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 y 2017 se reinventarán y lograrán su sustento. El año que entra será bueno para el amor, para la vida familiar y para la estabilidad.

Sin descuidar su salud deberán ejercer el liderazgo, impulsar su vocación y a mitad de año sumarle el amor y la armonía, y la tranquilidad en familia.



Perro

Las personas nacidas en 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 y 2018 tuvieron un año difícil en lo económico pero 2021 pondrá todo en la perspectiva que da el pasado y renovará su esperanza y entusiasmo.

La clave estará en desintoxicar el organismo, centrarse en su salud mental y desarrollar su capacidad de seducción, pero el año también es bueno para empezar una carrera y transmitir sus conocimientos.



Chancho

Para los "chanchos" de 1923, 1935, 1947, 1971, 1983, 1995, 2007 y 2019 el año que entra les revitalizará su faceta organizativa, reformulará su trabajo y logrará soluciones, pero con cautela.

Enero empezará con mucha energía, pero doblegar los impulsos y valorar la soledad serán claves. Para junio la salud debería ocupar un lugar prioritario con controles médicos, en especiál del corazón. Las preocupaciones habrá que dejarlas de lado. Fuente: (minutouno).-