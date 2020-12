Hubo festejos y enojos tras la sanción de la legación del aborto

Política Cómo votó cada senador en la sanción de la legalización del aborto

Política El Senado dio sanción definitiva a la interrupción voluntaria del embarazo

"La batalla por la vida no se pierde nunca"

El distintivo verde que identifica la lucha por el derecho al aborto legal en Argentina ilumina esta madrugada la cúpula del Congreso nacional, donde el Senado convirtió en ley la interrupción voluntaria del embarazo, mientras miles de personas cantan y bailan para festejar la aprobación de la norma.Dirigentes históricas de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito que transitan sus setenta y tantos años, se permitieron bailar junto a la jóvenes.Rostros de cansancio, enojo y derrota se observaron en el sector de quienes estaban en contra de la ley de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), identificados como "celestes", una vez que el Senado sancionó la norma con 38 votos afirmativos y 29 negativos.Poco antes de la votación, comenzaron a sonar más fuerte los bombos y los cánticos de las cientos de personas presentes, en su mayoría jóvenes, que estuvieron durante las 18 horas de debate. Tras conocerse la sanción de la ley, muchos presentes manifestaron su bronca y pidieron la renuncia de varios senadores.Desde el escenario celeste, una oradora expresó: "Hoy no es un día feliz, no hay duda de que existe mayoría celeste".Incluso, hubo insultos e intentaron agredir a periodistas del canal abierto Telefé, según pudo observar Télam."Tristeza, decepción y mucha bronca porque no se escucha al pueblo. Estoy tranquila porque no es lo que piensa el pueblo sino un grupo de personas que votó por plata", expresó Camila a Télam."Una vergüenza, un país que respetó la vida no puede caer en un pedido del FMI. La mayoría acá somos pro vida", dijo por su parte Alejandra, que llegó desde Santa Fe."Una vergüenza. El aborto no es gratuito, lo vamos a pagar todos los que trabajamos", opinó en tanto Nahuel, de Benavidez."Sabíamos que iba a salir en contra pero igual vinimos", dijeron dos hermanas, Isabel y Juana, junto con una amiga, también llamada Isabel.La intersección de la calle Hipólito Yrigoyen y la avenida Entre Ríos comenzó a vaciarse lentamente, mientras algunos entonaban el himno nacional y un grupo de adolescentes lloraba, al tiempo que otro rezaba en un altar improvisado.