Se murió el carpincho que una nena tenía como mascota: creen que lo envenenaron

Este domingo, en el barrio San Martín de la ciudad de Santa Fe, se conoció la muerte del carpincho que se hizo famoso el 3 de julio pasado cuando los vecinos impideron que Gendarmería se lo llevara de una vivienda. El animal vivía hacía cinco años con esa familia.Uno de los miembros que cuidaba a Pancho contó la noticia: "Lamentablemente tengo que dar la noticia de que pancho murió hoy a la tarde. Me lo envenenaron y murió en mis brazos. Ya me voy a enterar quien fue el HDP que le hizo esto a un animalito que nunca molestó, que era del barrio. Pero todo vuelve y Dios todo lo ve. Te amo Pancho y siempre vas a estar en mi corazón. Pancho el carpincho era del barrio".Lucrecia, integrante de la familia que cuidaba a Pancho, expresó a Aire Santa Fe: "Lo notamos raro el 24, no quería salir de su pieza y ayer entró a la pieza de papá como nunca a despedirse. Después salió, vino a la casa de Carlos y ahí en la esquina murió. Largó baba blanca de la boca. Mi hermanita se tiró a llorar acá".Carlos agregó que a Pancho lo notó como "hinchado" y que aún no puede creer lo que pasó. La gente se bajaba de los colectivos y se sacaba fotos con Pancho.Por último la familia manifestó que además del dolor que les causaba la pérdida del animal, estaban seguros de que no recibiría buen trato en la Granja, un espacio que recibió fuertes críticas de organizaciones ambientalistas por las dificultades para cuidar a los animales.