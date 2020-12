A qué atribuyen la presencia de palometas en aguas del río Paraná

Aumentó el número de heridos por palometas en el río Paraná en la provincia de Misiones y especialistas señalan queFranco Bacigalupi director de Seguridad Acuática de la mencionada provincia explicó que los ataques suelen suceder a mediodía, ya que es donde se dan los picos más altos de temperatura. Por eso recomendó evitar ingresar al agua en esas horas, sobre todo porque se viene una temporada de mucho calor."Lamentablemente, debido a las sequías vamos a tener una temporada con este tipo de problemas muy seguido", aseguró Bacigalupi el funcionario.A modo de recomendación remarcó que los padres se aseguren de que los niños no ingresen solos al agua, que eviten ir a lugares que no conocen como es la corriente del agua y, sobre todo, no llevar a los chicos a playas no habilitadas.Recordó que en Posadas están habilitadas únicamente las playas de Miguel Lanús y el Brete, y que en la localidad de Candelaria no hay ningún balneario ni playa habilitada.Además de no ir a playas que no están habilitadas, Bacigalupi señaló aque existe otra forma de evitar los ataques de palometas, y es instalando redes de contención. Pero el problema de esto es que requieren de una gran inversión, captura y mata otras especies acuáticas, y no son cien por ciento seguras, ya que muchas veces las mallas se corren de su lugar por la corriente y terminan sin cumplir su función.