Videos:Fuerte temporal en San Miguel de Tucumán inundó calles y arrastró autos

Canal sur atestado y con furia!!! pic.twitter.com/1AFXkkeInG — El Conde Corado!! (@martincho77) December 29, 2020

TUCUMAN | 60mm de lluvia en muy poco tiempo. La provincia vuelve a sufrir anegamientos graves, una vez más. ??? pic.twitter.com/gr6qERBbw7 — Christian Garavaglia (@ChGaravaglia) December 29, 2020

? Resabios de la tormenta en Tucumán -que continúa-. Así quedó un auto en la zona de Tribunales, en calle 9 de julio al 400. pic.twitter.com/xgix9yT0so — Tucumán Noticias (@tucumanoticias) December 29, 2020

Un impresionante temporal azotó durante la noche de este lunes a San Miguel de Tucumán y se registraron importantes inundaciones al punto tal de que el agua llegó a tapar, e incluso a arrastrar, a los autos que estaban estacionados en la calle, como se pudo ver en los video que grabaron algunas personas de esta ciudad y que circularon por las redes sociales."Se trata de una lluvia muy intensa, cuyo epicentro se concentró en el área metropolitana. Particularmente importante se dio en Yerba Buena, en Tafí Viejo, en la zona de Las Talitas, y en Alderetes; en el norte de la provincia no tanto, aunque sí llovió", explicó el titular de la Dirección Provincial de Defensa Civil (DC), Fernando Torres, al diario La Gaceta.Según precisó el funcionario, "la intensidad" del fenómeno "motivó que todas las calles estén anegadas; particularmente en la zona de la capital". De hecho, la zona ubicada entre la calle 24 de Septiembre y avenida Bernabé Aráoz, un lugar que suele inundarse, en esta ocasión volvió a quedar prácticamente sumergida.La lluvia comenzó a caer cerca de las 20:00, como había pronosticado el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y continuaba a la madrugada del martes. Según los primeros datos difundidos, serían unos 100 milímetros los que se acumularon en poco más de dos horas, aunque la cifra podría ser aún mayor, ya que permanecía la alerta amarilla en la región.Como consecuencia de las precipitaciones, de los casi 36 grados de máxima que se registró en la tarde, la temperatura descendió rápidamente y llegó a los 23 grados durante la noche. El SMN adelantó que el mal tiempo seguirá a lo largo del martes.Ante esta situación, las autoridades decidieron abrir un centro de evacuados en el municipio de Las Talitas, en el norte de San Miguel de Tucumán, y se está asistiendo en los lugares más afectados, aunque por el momento no se registraron heridos de gravedad."En plena ciudad, en avenidas, se puede ver el agua a gran altura. Se desbordaron canales, sobre todos los del sur, que reciben agua del monte. En otros lugares también ha llovido de forma importante, pero no de esta manera. Es una lluvia excepcional", agregó Torres, en diálogo con el canal TN.Uno de los videos que circuló por las redes sociales muestra a una cadete de una empresa de delivery que fue atrapada por la corriente junto a su moto, por lo que tuvo que ser asistida por un hombre y dos guardias de seguridad, que estaban en el lugar y que intentaron sacarlo del agua. "Háganlo lo más viral que se pueda para que todo el mundo vea que lo mismo salimos a trabajar y nos arriesgamos a un montón de situaciones", escribió uno de los compañeros de esta repartidora, autor de la grabación en cuestión.Otra de las filmaciones que se conocieron es la de un joven que también tuvo que ser socorrido tras ser arrastrado por el agua en plena calle. El muchacho recorrió varios metros hasta que pudo alcanzar un terreno elevado y quedar a salvo.Por otra parte, también se vio a un taxista que tuvo que huir de su vehículo por la ventana del acompañante, ante la drástica subida de la corriente en la esquina de avenida Roca y 9 de Julio, donde estaba estacionado.En la cochera de un conocido supermercado local, los autos quedaron completamente tapados. Además, también hubo inundaciones en el Hospital Centro de Salud Zenón Santillán, un día antes de la fecha programada para el comienzo de la campaña de vacunación contra el coronavirus."Es uno de los hospitales más importantes. No tengo información sobre si se iba a vacunar aquí. La realidad es que ha sido impactado y el agua, sobre todo en las zonas subterráneas, ha sido un gran problema", explicó Torres al respecto.