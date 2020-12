Una raya hirió a un adolescente cuando ingresó a balneario no habilitado

En los días de calor y a pesar que en la localidad misionera de la Candelaria, no hay lugar alguno ni sobre el río Paraná, ni en el arroyo Garupá como playa o balneario, la gente de igual manera se las ingenia para refrescarse.Una de las opciones es el antiguo balneario local, en el cual no está permitido el ingreso, o bien a las playas que están sobre el Paraná; aunque estas últimas están siendo acondicionadas, por lo que también se ha bloqueado el ingreso para evitar accidentes.El primero de estos lugares mencionados cobró notoriedad la tarde del domingo cuando un chico de 14 años fue picado por una raya en la zona del ex balneario de la localidad (lugar no habilitado), sobre el arroyo Garupá.El menor comenzó a llorar y manifestó signos de fuertes dolores por lo que vecinos que se encontraban en el lugar dieron aviso a la policía y hospital local, desde donde acudieron en simultáneo y trasladaron al adolescente al hospital.Por fortuna, a pesar de se creyó un efecto nocivo mayúsculo, no se reportaron heridas de gravedad.En tanto fuentes consultadas porindicaron que en la zona de Candelaria no se han registrado ataques de palometas.