Hoteles y balnearios de Mar del Plata registran una demanda "aceptable"

Balnearios

Operadores turísticos de distintos sectores concuerdan en que el desarrollo de la última semana del año marcará el pulso de la temporada 2020/2021. El fin de semana coincidió con los festejos de Navidad y Mar del Plata registra un nivel de ocupación "aceptable" pero las expectativas para Año Nuevo crecen a la par de las consultas y las reservas.El último fin de semana del año comenzó una ocupación hotelera promedio del 40 por ciento, cifra significativamente menor a la registrada el año pasado en esta misma fecha pero al mismo tiempo "positiva" y "alentadora" si se considera la complejidad sanitaria y económica del 2020.Ayer a primera hora, unos 1900 vehículos por hora circulaban a la altura de Samborombón por la Autovía 2, mientras que unos 500 lo hacían por la estación de Maipú en dirección a Mar del Plata, según los registros de Aubasa.Fuentes de la empresa concesionaria precisaron a su vez que en la Ruta 11 el tránsito también fue intenso ayer, con unos 800 autos por hora rumbo a los distintos puntos turísticos de la costa, entre los cuales Mar del Plata resulta la más elegida.Fuentes del Municipio informaron aque entre el 23 de diciembre y este sábado se tramitaron aproximadamente 18600 permisos turísticos para unas 36.700 personas en total.El trámite se realiza por grupo familiar a través del sitio argentina.gob.ar y debe gestionarse al menos cinco días antes de viajar, requisitos dispuestos en el marco de las inéditas restricciones para esta temporada a raíz de la pandemia de coronavirus.En los hoteles y balnearios la demanda este fin de semana fue calificada como "aceptable" por algunos de sus operadores.Si bien hasta el momento la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica no cuenta con cifras oficiales, el vicepresidente de la entidad, Eduardo Palena, indicó que a partir del diálogo informal con los responsables de distintos establecimientos se calcula que la ocupación ronda en promedio el 40% este fin de semana.De todos modos, en los hoteles las expectativas están centradas en el desarrollo de la próxima semana, de cara a los festejos de Fin de Año, para cuando se espera un mayor movimiento turístico en la ciudad."Históricamente Fin de Año siempre fue mejor. Las reservas hasta ahora son flojas pero seguramente mejorarán sobre la fecha", indicó Palena.A la espera de que crezcan las reservas, vale aclarar, varios hoteles de las categorías más bajas -principalmente de una y dos estrellas- continúan cerrados, es decir, no acompañaron por ahora el proceso de reapertura que enfrentó en las últimas semanas la amplia mayoría de los establecimientos con motivo del inicio de la temporada.De acuerdo con un relevamiento realizado por Booking, Mar del Plata es el destino más elegido para terminar el año y comenzar el 2021. En los hoteles se registra un buen nivel de consultas y se espera que las reservas crezcan en los próximos días.En los balnearios hay fuerte optimismo por el desarrollo de la última semana del 2020. En el sector, los concesionarios coinciden en que el movimiento de los próximos días marcará el pulso de la temporada de verano.Afortunadamente el buen tiempo viene acompañando al rubro. En todo diciembre se registraron unos pocos días de lluvia, mientras que en general se impuso el calor y el clima dio lugar a varios días plenos para disfrutar en la playa.Para los próximos días el Servicio Meteorológico Nacional pronostica buen tiempo, jornadas con temperaturas de hasta 34 grados y solo se prevén precipitaciones -chaparrones y tormentas aisladas- para el martes, pero luego se mantendrían las condiciones favorables, factor clave para los balnearios."Recibimos un montón de reservas para este fin de semana y somos optimistas por lo que ocurrirá en los próximos días. Esta vez la fecha no movió la aguja como otros años, pero sí es positivo que haya más movimiento y más consumo, tanto en la parte gastronómica como en cuanto a la ocupación de espacios de sombra", analizó Nicolás Parato, uno de los responsables del Torreón del Monje y representante de la Cámara de Empresarios de Balnearios, Restaurantes y Afines de la ciudad."Vemos un creciente nivel de consultas y notamos que se van concretando las reservas. Es muy probable que esta semana vengan turistas para pasar Fin de Año en Mar del Plata y ya se queden al menos los primeros días de enero; estas semanas nos van a marcar el termómetro de la temporada en cuanto al movimiento turístico y la cuestión sanitaria también", indicó."Hay optimismo de que todo va a ir bien. Esperamos una fuerte afluencia de turistas y es importante que se respeten los protocolos y la gente se cuide, como también que se siga evitando el desarrollo de fiestas clandestinas y se desalienten las situaciones que ponen en riesgo la cuestión sanitaria", agregó Parato.En los balnearios -por ahora- el movimiento "es parejo" tanto en los del norte como en el centro y el sur. La mayoría de los clientes consulta por la disponibilidad de piletas, requisito que también se aplica a las inmobiliarias entre aquellos que evalúan alojarse en casas para disfrutar de unos días de descanso en la ciudad, según apuntaron desde el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos.