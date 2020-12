Covid-19: AstraZeneca dice haber encontrado "la fórmula ganadora" para su vacuna

El director ejecutivo de la farmacéutica AstraZeneca, Pascal Soriot, asegura que el laboratorio ha encontrado la "fórmula ganadora" para hacer que su vacuna contra la covid-19 tenga una efectividad a la altura de las de Pfizer/BioNTech, del 95 %, y Moderna, del 94 %. "Creemos que hemos hallado la fórmula ganadora para alcanzar una efectividad que, tras dos dosis, sea tan alta como todas las demás", explicó Soriot al dominical Sunday Times sobre el preparado que su compañía desarrolla junto a la universidad de Oxford.



Según declaró Soriot, la vacuna asegura una "protección del 100%" contra las formas graves de COVID-19 .



El directivo de AstraZeneca, sin embargo, no quiso ofrecer más detalles, a la espera de publicar los resultados de nuevas pruebas próximamente. "No puedo decir más porque publicaremos en algún momento", afirmó.



AstraZeneca y Oxford publicaron en noviembre los resultados preliminares de su estudio clínico en dos grupos: uno recibió dos dosis completas de la vacuna, con un resultado del 62 % de efectividad, mientras que el otro recibió media dosis, seguida de una dosis completa un mes después, con una efectividad del 90 %.



Según el Sunday Times, el preparado de Oxford y AstraZeneca -mucho más barato y fácil de conservar que los de Moderna y Pfizer- recibirá esta semana el visto bueno de la autoridad reguladora británica, por lo que se espera que se pueda empezar a inocular en los primeros días de enero.



Soriot cree que su vacuna "debería ser efectiva" con las nuevas cepas del virus, pero reconoce que "no pueden estar seguros", por lo que harán falta ensayos adicionales. Por si acaso, la farmacéutica y el laboratorio de Oxford ya están trabajando en nuevas versiones de la vacuna que pudieran hacer falta. "hay que estar preparado", aseguró.



Una vez aprobada, el desarrollo de Oxford y AstraZeneca sería el segundo inyectable contra el covid-19 en Reino Unido, luego del producido por Pfizer y BioNtech, y cubriría la mayor parte de las necesidades de la población británica, considerando que el gobierno ha ordenado 100 millones de dosis. Según revela el diario The Telegraph, la vacuna se lanzará allí a partir del 4 de enero.



La ansiedad por lograr su aprobación llega en un momento donde las cifras de contagios en Inglaterra tocan los récords, pero en especial cuando los últimos anuncios sobre mutaciones del Sars-Cov-2 han puesto en estado de alarma a todo el país, y han generado que el Reino Unido quede prácticamente aislado debido al temor a la propagación de estas nuevas variantes. Según las últimas cifras oficiales, los contagios en territorio británico han aumentado en un 61,2 % en los últimos siete días, respecto a los siete previos.



Una luz verde para la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca posibilitaría vacunar a millones de personas el próximo mes, lo que aliviaría una situación de estrés en el sistema público sanitario, pero a la vez detendría el devastador impacto que la pandemia produce en la economia del pais.



Las mismas altas fuentes, que revelan el calendario de vacunación, también han adelantado que los centros de vacunación masiva, en estadios deportivos y lugares de conferencias, están ya preparados para su lanzamiento en la segunda semana de enero, siempre que el regulador apruebe la vacuna Oxford-AstraZeneca en unos días.



El gobierno británico ya solicitó pedidos por 100 millones de dosis para utilizarlas antes de marzo próximo. Para que lleguen a este número, los funcionarios esperan que este domingo esté enviado el paquete completo de datos faltantes a la Agencia de Regulación, para que el mismo lunes por la noche otorgue su visto bueno.



El compuesto de Oxford y AstraZeneca puede conservarse perfectamente en una temperatura de -2 a 8ºC en un refrigerador común, una ventaja decisiva respecto a las demás vacunas que mejora su transporte y aplicación. Además es mucho más barata, entre 3 y 5 dólares por inyección, en comparación con los 20 dólares de Pfizer. Con estas ventajas de conservación y manipulación, además de su bajo costo, facilitaría el acceso a personas que viven en zonas menos urbanas, donde la distribución y utilización de la vacuna de Pfizer ha presentado una estrategia compleja. Una vacuna accesible para Latinoamérica El desarrollo de la Universidad de Oxford y AstraZeneca podrá ser producida en Argentina y México, a partir de una acuerdo suscripto, el cual proyecta alcanzar entre 150 y 250 millones de dosis en los primeros meses de 2021.



El laboratorio argentino encargado de desarrollar la candidata es mAbxience, una compañía biotecnológica internacional, especializada en la investigación, desarrollo y fabricación de anticuerpos monoclonales, parte del grupo farmacéutico Insud Pharma. Para completar el acuerdo, se sumará el aporte de la Fundación de Carlos Slim que financia una primera parte del proyecto, y que hará que México realice parte de la producción final del inoculante, para luego ser distribuido por Latinoamérica.