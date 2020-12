Tenía que hacer el asado en un cumpleaños de 15, se emborrachó y robó la carne

El cumple de 15 terminó en un verdadero escándalo. Un hombre fue contratado para hacer una parrillada en la fiesta, pero de un momento a otro se embriagó y se llevó dos costillares completos, además de algunas bebidas.



El hecho sucedió el pasado sábado en horas de la noche. La denuncia fue realizada a través de las redes sociales. Sergio Fuentealba denunció a un parrillero al que contrataron pero que terminó pasando un papelón.



"El sábado a la noche fue el cumpleaños de mi sobrina y lo hicimos en un salón humilde. Mi hermana está sola con dos nenas, por eso se juntó todo a la canasta. Yo terminé de atender el negocio sobre las 22 y llegué al salón", relató.



"Me encontré con un señor que había sido contratado para la parrilla y se acercaron los chicos a decirme que estaba borracho. Pasaba por las mesas y se servía cosas, con una falta de respeto total", dijo.



"Me hice cargo de la situación y cuando lo veo en una de las pasadas a tomar otra cerveza de la heladera lo paré y le dije que no tenía autorización. Le dije que cortara la carne y se fuera", aclaró pero agregó que "en un momento me fui a sentar y me avisaron que se estaba cargando cosas en la moto. Cuando abrió la baulera tenía 8 latas de cerveza, un pedazo de costillar ya cocido y otro crudo. Esto está certificado por toda la gente y el dueño del salón", comentó con indignación.