Multaron a comerciantes de Concepción del Uruguay por incumplimientos fiscales

En el marco del trabajo en pos de la regularización fiscal de los negocios de Concepción del Uruguay, y habiendo cumplido todas las instancias de control y verificación, desde la Municipalidad de La Histórica se informó que se emitieron multas a cuatro comerciantes por incumplimiento fiscal, previo aviso a cada uno de ellos.



A través de la Subsecretaría de Hacienda, se emprendió como línea de gestión la regularización fiscal de los comercios de esa ciudad.



El objetivo fue el de formar a la ciudadanía a que se inscriban en los registros comerciales del municipio a fin de fomentar la equidad en todos los comercios uruguayenses.



En este contexto, durante el año, los grupos de fiscalizadores capacitados para tal fin, han realizado diversos operativos de control en los comercios de la ciudad, contabilizando más de 70 los lugares visitados.



En algunos de ellos se observó la falta de inscripción en el Fisco Municipal, por lo que se labraron las actas correspondientes; intimando a los contribuyentes a regularizar su situación.



Habiéndose cumplido esa instancia, y finalizados los plazos establecidos, se realizaron las verificaciones correspondientes y, tras ellas, cuatro comerciantes que continuaban en infracción recibieron la correspondiente multa por no tener la inscripción municipal. Los valores oscilan entre los 100 y 400 litros de nafta súper.



"En la mayoría de los casos de los controles hemos logrado que los contribuyentes se inscriban; hemos constatado bajas de comercios que también se cumplieron. Más de la mitad de los negocios verificados se inscribieron; pero los que no lo hicieron recibirán su multa", explicó el subsecretario de Hacienda, Nicolás Gómez.



Asimismo, detalló: "Una vez que se apliquen estas multas, nosotros vamos a seguir solicitando que se inscriban. Incluso uno de los comercios multados se inscribió, pero después de la resolución de la multa". "De no inscribirse en un determinado plazo, podrían volver a recibir otra multa", señaló.



Sobre la tributación



La inscripción y la tributación son trámites obligatorios ante el Fisco Municipal a los efectos de evitar la aplicación de multas y clausuras.

Desde la Secretaría de Hacienda, a cargo de Oscar Colombo, se busca que la ciudadanía comprenda como parte del circuito comercial y productivo de la ciudad, y en ese caso la regularización fiscal es elemental para contribuir a un Estado presente.