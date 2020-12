Menem continúa internado en estado delicado, pero con una leve mejoría

El ex presidente Carlos Saúl Menem continuaba este sábado en estado delicado pero con una leve mejoría, mientras permanecía internado en el sanatorio Los Arcos del barrio porteño de Palermo."El estado de salud de Carlos (Menem) se puede decir que está bien, mejor, aunque está profundamente dormido con la medicación. Esperemos que siga evolucionando", señalaron a la agenciadesde el círculo íntimo del dirigente justicialista.En el sanatorio, el senador nacional está siendo acompañado por su familia más cercana, su ex esposa Zulema Yoma y su hija, Zulemita Menem.Con sus 90 años, Menem fue internado en ese centro de salud el pasado 15 de diciembre por una infección urinaria luego de que sintiera además una aceleración en su ritmo cardíaco.Durante la semana, fuentes de la familia habían confirmado que el ex mandatario era controlado en la unidad coronaria por su insuficiencia cardíaca, a lo que luego se habría sumado una insuficiencia renal.Durante este año, Menem tuvo otras internaciones: en una ocasión, ingresó al Instituto de Diagnóstico y Tratamiento por una neumonía bilateral, después fue hospitalizado por un cuadro de baja saturación en sangre.El domingo pasado, su médico personal Luis de la Fuente manifestaba cierto optimismo por la recuperación del ex presidente. "Los urólogos están viendo la infección urinaria que ya está superada", señaló en aquel momento. El profesional, además, indicó que la internación tenía por objetivo "controlar su diabetes".Su hija, Zulema Menem, había especulado con la posibilidad de que su padre pudiera votar de manera remota en la sesión del Senado del 29 de diciembre en la cual se tratará el proyecto de "Ley de de Regulación del Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo y a la Atención Postaborto". La discusión se dirime voto a voto y el desenlace está ajustado, por lo que su presencia podría ser definitiva para la sanción de la iniciativa impulsada por el Gobierno.Sin embargo, hasta hoy se desconoce si el senador por La Rioja podrá estar en condiciones para participar de esa sesión. Según dijo públicamente, el ex presidente es uno de los legisladores convencidos -junto a varios parlamentarios de su provincia- en rechazar el proyecto de ley a favor de la legalización del aborto. De hecho, en su gestión como presidente firmó el decreto 1405/98, que instituyó el "Día del Niño por Nacer"."Papá está luchándola, estamos acompañándolo. Somos creyentes y nos encomendamos a Dios todo poderoso", fue uno de los últimos tuits de Zulemita Menem sobre el estado de salud de Menem.Abogado de profesión, Menem dirigió el país en dos mandatos consecutivos luego de haber sido gobernador de La Rioja, su provincia natal, entre 1973 y 1976, hasta que en esa gestión fue detenido por la dictadura que se extendió hasta 1983.El dirigente peronista tiene mandato para cumplir como senador por La Rioja hasta 2023 y hasta antes de la primera internación se había mantenido activo y había participado de las sesiones virtuales acordadas para la Cámara alta.Como jefe de Estado, su gestión estuvo marcada por la transformación de la economía, con una gran apertura comercial, la ley de convertibilidad y un intenso proceso de privatizaciones de empresas públicas.