"Juntos somos felices", dijo padre de la familia que pasó Navidad en su trabajo

"Fue muy emocionante, pasamos un lindo momento, somos muy familieros y siempre nos gustó compartir todo", expresó a, Adolfo Guaglianone, el padre que tuvo que trabajar la noche de Navidad.Adolfo, dijo: "Sé que hay muchas familias que no pudieron pasar juntos Navidad, porque estaban trabajando, como la parte de seguridad, de salud. A esa gente hay que agradecerles, porque le están poniendo mucha fuerza para combatir todo tipo de enfermedades y no puede estar con sus familias".Sobre la repercusión de la noticia, comentó que "como era algo muy personal, estábamos atontados, no sabíamos cómo reaccionar, pero fue muy lindo el reconocimiento. No siento que sea famoso, solo estábamos comiendo porque nos gusta estar en familia, nos hace feliz estar juntos y la unión".La foto muestra el momento en el que los integrantes de la familia acompañan a Adolfo en su trabajo, donde armaron una mesa y unos improvisados sillones para estar juntos en la fecha más familiar del año.Y remarcó que "me encantaría estar con mis papás, pero no se pudo compartir este momento, afortunadamente pude estar con la familia que conformé. Ellos me dan esa fuerza para seguir adelante"."Es una época donde estamos todos sensibles y con la difusión de la imagen removió los sentimientos de las personas", finalizó.