Enfermeros hicieron llegar a un niño, regalo de Papá Noel:emotivo agradecimiento

A Gonzalo lo trasladaron de urgencia, desde Gualeguaychú hacia Paraná. La tristeza de su familia, poco a poco se fue transformando en alivio, al saber que el niño "estaba en buenas manos" en el Hospital San Roque de la capital provincial. Hoy, sus papás no tienen más que palabras de afecto a los profesionales que lo atendieron y además agradecen el "regalo especial" que recibió el niño.



"Goncy aprovechó que venía su papá y le hizo la cartita para Papá Noel, sin pensar que los enfermeros de la Sala 1 del Hospital San Roque iban a observar su pedido y le iban a dar una sorpresa", indicó su mamá Mirtha.



El sueño de Gonzalo era recibir en esta Nochebuena una "play 2". Y l os profesionales de la Sala 1 se lo cumplieron. Habrían hablado con Papá Noel para hacerle llegar el expreso pedido del niño y su sueño se vio cumplido. El que habría intercedido sería el enfermero Nicolás. "No tengo más que palabras de agradecimiento" "Es muchísima la gente que me ha acompañado en este momento tan difícil que nos tocó pasar con Gonzalito desde el 6 de diciembre que llegó al Hospital Centenario (de Gualeguaychú) con una crisis muy fuerte de asma. Allí estuvo hasta el lunes 14, fecha en la que debieron trasladarlo de urgencia a Paraná, porque se le complicó con una neumonía", comenzó contando la mamá del niño.



La enfermedad "hizo que sus dos pulmones se perjudicaran, uno se tapó con moco y al otro le había entrado líquido debido a la infección pulmonar. Cuando me dijeron de trasladarlo a Paraná, al Hospital San Roque, a mí se me vino el mundo abajo, sin pensar que era el lugar que Dios había elegido para que mi hijo recupere su salud y como si fuera poco, el lugar donde nos íbamos a sentir, como si estuviéramos en nuestra casa y mejor todavía", añadió la mujer. "Dios te pone en el camino a las personas indicadas para que te acompañen" Mencionó que llegaron a Paraná "tan mal, mi hijo casi sin oxígeno. Desde ese momento les puedo asegurar que nos brindaron ¡¡¡ todo, pero todo !!! No tengo palabras para agradecer al equipo de profesionales, enfermeros ( andan todo el día , ocupándose y viendo que necesita cada paciente), personal de limpieza , psicóloga, kinesióloga, camilleros, empleados de la cocina que se esmeran porque tengamos la leche a horario y la comida tan exquisita como si estuvieras en un hotel". Destacó la contención humana. "Me sentí acompañada con las otras mamás que cruzan a diario por el hospital. Ellos se encargan de obsequiarles hasta los pañales y de preparar las mamaderas para cada uno de los niños", agregó.

"Goncy y yo tenemos sólo palabras de agradecimiento. "Yo siempre digo que Dios te pone en el camino a las personas indicadas para que te acompañen en determinado momento de la vida", puso relevancia la mamá del niño. Elonce.com.