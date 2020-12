"Toma de conciencia": Navidad, casi sin heridos por pirotecnia en Entre Ríos

El uso de pirotecnia está en pleno retroceso en la Argentina y en varias de las principales provincias, incluida Entre Ríos.



Ello quedó demostrado en que casi no debieron atender a personas heridas producto de quemaduras y alguna herida provocada por la manipulación con este tipo de elementos.



De acuerdo a un relevamiento en los hospitales de los departamentos cabecera, se vivió una Nochebuena tranquila, sin tener que lamentar accidentes domésticos relacionados al uso de elementos explosivos, detalla Uno.



Desde el servicio de Guardia del hospital Delicia Masvernat de Concordia se informó que no se registraron ingresos por quemaduras de pirotecnia. No hubo registro de personas heridas graves. En cambio, las autoridades del nosocomio consignaron que se atendieron heridos leves "por peleas familiares y callejeras".



Similar situación se experimentó en el hospital Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay, donde tampoco ingresaron personas afectadas por algún tipo de quemadura.



"No hubo ningún herido por pirotecnia", se informó oficialmente desde el hospital Centenario de Gualeguaychú. "En la noche de Navidad tampoco se registraron lesiones por descorches.



Además, hubo pocos ingresos por consultas en la Guardia", se consignó en el reporte. Desde el establecimiento de salud también se indicó que no hubo personas con intolerancias gástricas, y se atendió a un vecino por exceso de alcohol.

"No hubo prácticamente fuegos artificiales y pirotecnia", reflejó en su edición digital El Día de aquella ciudad respecto de lo sucedido durante la noche de Navidad.



El comportamiento responsable de los vecinos, sumado a una mayor concientización respecto de los riesgos que conlleva el mal uso de ese material, se condice con una noche tranquila.



En la ciudad de Chajarí también se vivió una noche sin sobresaltos, de acuerdo a la información de organismos oficiales. Desde la Policía también se consignó que la noche transcurrió tranquila, y en el hospital Santa Rosa, "aunque no lo han informado oficialmente, tampoco se relevaron heridos por quemaduras de cohetes y/o bengalas", publicó el sitio Tal Cual. Un herido en el San Roque La ciudad de Paraná no escapó a esa tendencia de reuniones familiares reducidas y con saludos restringidos por la pandemia de coronavirus. "Durante la noche ingresó un chico de 13 años con quemaduras en la mano por el uso de pirotecnia", se comunicó desde la guardia de centro de referencia.



La misma fuente señaló que en la guardia que comenzó a las 8 no tuvieron conocimiento de nuevos ingresos por esta misma razón. Marcado descenso

A partir de un fuerte trabajo de concientización y políticas dirigidas a desalentar su uso, la pirotecnia ha dejado de ser una costumbre en las fiestas de Navidad y Año Nuevo. En la ciudad de Paraná, según establece el Decreto N° 1.469/17 solo están autorizados los fuegos artificiales con efectos lumínicos que tienen un bajo impacto sonoro.



En el marco de las acciones conjuntas, inspectores municipales con Bomberos Zapadores controlaron los locales habilitados para la venta de pirotecnia de bajo estruendo, los puestos ambulantes no habilitados en la vía pública, el decomiso y la destrucción de la mercadería incautada.

Los fuegos artificiales autorizados son chasquibunes, bengalas lumínicas, cañitas voladoras lumínicas, morteros, volcancitos, candelas romanas, todos ellos con efectos lumínicos y bajo ruido.



En cuanto al marcado descenso de accidentes por pirotecnia, que contribuye a no aumentar la demanda de camas en el sistema de salud, un especialista explicó que la gente comenzó a cambiar los hábitos. "Es por la toma de conciencia, porque sabemos que los cohetes afectan a las personas con autismo, pero también a los animales. En varias zonas de Paraná casi ni se escuchan las detonaciones, cuando la costumbre era empezar bien temprano", dijo a UNO el sargento primero de Bomberos Zapadores de Paraná, Andrés Nohara. Antecedente positivo Desde la aprobación de una ordenanza en 2017, respaldada por la mayoría de los concejales, estableciendo la prohibición del uso de pirotecnia en todo el ejido de la ciudad, se redujo notablemente la cantidad de heridos en el Masvernat por el uso de estos artefactos, un centro de salud que estaba acostumbrado a atender hasta 15 personas en esta época.



"Todo esto sin dejar de lado las afectaciones a las personas con autismo, hipertensión o problemas psicológicos, como así también las mascotas", reflejó Diario Río Uruguay.