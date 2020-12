Falleció Máximo Ravenna, reconocido médico especialista en nutrición

El reconocido médico nutricionista Máximo Ravenna murió este viernes a la mañana, a causa de un cáncer contra el que luchó durante varios años.



La noticia fue confirmada a través del centro médico que Ravenna tiene en Brasil. "Estimados pacientes y amigos, con gran tristeza y dolor informamos la muerte de nuestro querido Dr. Máximo Ravenna. Todo nuestro homenaje, agradecimiento y profundo sentimiento a la familia", publicó la cuenta en Instagram oficial del centro.



Asimismo, el humorista Diego Pérez, paciente y amigo del médico, publicó una foto junto a Ravenna y escribió: "Hasta siempre, Máximo querido, mi dolor y los de tantos que ayudaste a tener una vida mejor es inmenso. Está en nosotros honrar tu maravilloso legado. Realmente no logro reponerme de tantas ausencias, dolor infinito".



Ravenna se egresó de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires y de la Primera Escuela Argentina de Psicoterapias para graduados. Desde los comienzos de su extensa trayectoria se ha dedicado al estudio de la obesidad y los desórdenes alimentarios.



Realizó varios posgrados en diferentes universidades reconocidas internacionalmente, sobre todo en los Estados Unidos, entre las que se destacan Harvard Medical School, Jackson Memorial Hospital y American Psychological Institute of Science.



Su formación le ha permitido abordar la temática de la obesidad desde un punto de vista global, y no tardó en convertirse en una eminencia e integrar organismos nacionales e internacionales dedicados al estudio y tratamiento de este trastorno. En ese sentido, fue miembro regular de la AOA (Asociación de Obesidad Americana), de la NAASO (Asociación por el Estudio de la Obesidad de Norteamérica, por sus siglas en inglés), miembro titular de la SAOTA (Sociedad de Obesidad y Trastornos Alimentarios) y miembro adherente de la Asociación argentina de Obesidad.



A raíz de su prestigio en el área, muchos famosos se han dirigido a su consultorio. Entre ellos, se destacan Susana Giménez, Diego Maradona, Daisy May Queen, Georgina Barbarossa, la Tota Santillán y Karina Mazzocco.