Mejoró la salud de Abigail Jiménez y pasará la Navidad en su casa

Abigail Jiménez, la nena de 12 años que fue noticia en todo el país cuando su papá intentó cruzarla en brazos en la frontera entre Santiago del Estero y Tucumán para que pudiera seguir su tratamiento médico, volvió a generar emoción en la comunidad de su provincia."Fue tanto lo que oramos por ella, a tal punto que hoy es un milagro de Dios que Abigail esté bien y junto a su familia", relató al portal Sur Santiagueño Elena Jiménez, tía de la nena que padece sarcoma de Ewing, un tipo de cáncer grave.El oficial Williams Sosa, que le había prohibido el paso a la niña, nunca imaginó que el caso Abigail Jiménez iba a tomar la notoriedad que tuvo, y muchos menos a desencadenar una situación dramática de idas y vueltas.La nena fue internada en Santiago del Estero, luego viajó al hospital Austral de Pilar para que la vieran especialistas y pudo regresar a su casa, el lugar donde siempre quiso estar.Hace poco, Abigail tuvo una dura descompensación y muchos temieron por su estado de salud. Sin embargo, frente a todos los malos pronósticos, en la víspera de navidad mostró una mejoría general."Yo pedí por Abigail. Ante Diosito me arrodillé y le pedí un milagro por ella", confiesa Elena. Ahora, su sobrina no está necesitando del respirador de oxígeno, guarda reposo en la cama de su propia casa bajo estricto seguimiento médico y con el tratamiento correspondiente. Tiene tres enfermeras y una doctora, todos profesionales de la salud de Las Termas de Río Hondo."Está lúcida y nos conversa, se ríe, juega con el celular", confiesa su tía, agradecida por la ayuda recibida, pero "sobre todo de Dios".La bendición que esperaron era que Abigail pudiera sentirse mejor. "Abigail nunca pudo esperar más de dos horas en la ruta y en una camioneta sin aire acondicionado", recuerda la tía sobre el hecho que generó indignación en todo el país. "Fue una angustia fea la que pasamos, porque la situación que vivió ella no se la sacas más de su cabeza"."El gobernador (Gerardo Zamora) se comunica con mi cuñado, el papá de Abigail, y siempre le dice que le perdone por las cosas que han pasado, y reconozco que está haciendo muchas cosas para Abigail en cuanto a atención médica. Desde que él vino, todo cambió mucho", contó Elena.También precisó cómo fueron los primeros tratamientos que la familia luchó para conseguir. "Cuando Abigail estuvo en el hospital Garrahan (2019), yo fui la que pidió el avión (sanitario) al municipio, pero nunca me concedieron ese pedido y de eso estamos dolidos con el intendente (Jorge Mukdise)", comentó todavía angustiada por la actitud que no puede olvidar fácilmente, en el momento que necesitaba Abigail con un cuadro de salud complicada.Hoy lo que más conmueve a la familia Jiménez es que Abigail está estable, un alivio que celebran con felicidad en esta época de Fiestas en las que esperaban compartir Navidad con la nena. "Tenemos fe de que vamos a pasar las fiestas de Navidad y Año Nuevo en paz y con Abigail feliz", agregó su tía esperanzada en el tratamiento y los cuidados que recibe la sobrina.