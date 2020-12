Coronavirus: todo lo que hay que saber sobre la vacuna Sputnik V

¿Cuáles son las vacunas que se aplicarán en nuestro país? ¿Cuándo se van a empezar a aplicar?

¿Qué características tiene?

¿Qué cantidad de vacunas hay disponibles para esta primera etapa?

Política Llegaron al país las 300 mil dosis de la vacuna Rusa Sputnik V

¿Quiénes se la podrán aplicar? ¿Cómo se acredita la condición necesaria para poder aplicarse la vacuna?

¿Cómo se va a realizar la vacunación?

¿Dónde se va a realizar la vacunación?



¿Su aplicación tiene algún costo?

¿Hay contraindicaciones? ¿Hay personas que no la pueden recibir?



Una vez que te das la vacuna por cuánto tiempo quedás inmunizado. ¿Qué significa estar inmunizado?

¿Qué recaudos hay que tomar luego de darse la vacuna?

Ya hay 300 dosis de la vacuna Sputnik en el país y se recibirán 20 millones entre enero y febrero. El Ministerio de Salud difundió una serie de preguntas y respuestas para aclarar dudas sobre las características de la vacuna.A la fecha el Estado Nacional ha celebrado acuerdos con dos laboratorios desarrolladores de vacunas contra el COVID-19. La vacuna Gam-COVID-Vac, conocida mundialmente como Sputnik-V, desarrollada por Instituto Gamaleya del Ministerio de Salud de la Federación Rusa y la vacuna ChAdOx1-S nCov-19 desarrollada por la Universidad de Oxford y la compañía farmacéutica AztraZeneca. Adicionalmente, se ha establecido un acuerdo con el mecanismo multilateral de COVAX una coalición integrada por Organismos Internacional, como la Organización Mundial de la Salud.Se espera comenzar la aplicación de la vacuna Sputnik-V, la primera en llegar a país, tan pronto arriben las primeras dosis, se realicen los análisis correspondientes por la ANMAT, se cuente con la autorización de uso emergencia, se puedan distribuir a los centros de almacenamiento de las jurisdicciones y posteriormente, se entregue a los puntos de vacunación definidos por las jurisdicciones para esta etapa.El esquema de la vacuna Sputnik-V requiere de la aplicación de dos dosis o componentes. La primera dosis utiliza una plataforma de adenovirus humano del serotipo 26, que contienen el gen de la proteína S del virus SARS-CoV-2 (rAd26-S), y una segunda dosis que contiene el mismo gen, pero usa una plataforma de adenovirus humano del serotipo 5 (rAd5-S) y se aplica luego de haber transcurrido al menos 21 días. El intervalo es mínimo de 21 días, transcurrido ese plazo debe aplicarse la segunda dosis y no reiniciar los esquemas. Las aplicaciones son intramusculares y se realizan en el brazo.La primera entrega desde el laboratorio productor es de 300.000 dosis de vacuna Sputnik-V, esperando la llegada de la cantidad restante de manera escalonada.Inicialmente, estas dosis están dirigidas a la vacunación del personal de salud de mayor exposición y riesgo, lo cual fue acordado oportunamente con los Ministerios de Salud de las jurisdicciones. Dado el progresivo arribo de las dosis adicionales y teniendo en cuenta aspectos de igualdad, equidad, acceso, beneficio social y ética, se incorporarán de manera escalonada, otros grupos de la población objetivo. La acreditación de esta primera etapa se hará a través de los registros del personal de salud efectuados por las carteras sanitarias de las correspondientes jurisdicciones.En Argentina, se trabaja desde el mes de mayo, tanto a nivel nacional como en articulación con los referentes de Programa Ampliado de Inmunizaciones de las 24 jurisdicciones, para avanzar en la ejecución del Plan Operativo de Vacunación.Desde el Ministerio de Salud de la Nación se han generado los lineamientos generales a partir de los cuales cada jurisdicción ha definido su propia estrategia en función de sus características particulares y es responsable de la implementación de la campaña. Es así, que la vacunación será realizada con premisa de aplicar el mayor número de dosis posible, en forma oportuna y manteniendo las pautas de prevención establecidas para evitar la transmisión viral.Cada una de las jurisdicciones ha determinado diferentes estrategias para la vacunación, combinando factores que garanticen una aplicación segura, con adecuado acceso y contemplando las medidas de seguridad necesarias para contribuir a la prevención de la transmisión del SARS-CoV-2.Por esto, tanto los puntos habituales de vacunación como otros organizados específicamente para esta campaña serán los lugares donde se lleve a cabo la estrategia definida por cada jurisdicción.La campaña de vacunación contra la COVID-19 será implementada, al menos inicialmente, desde el sector público, garantizando el acceso gratuito a la vacuna para la población definida en riesgo de mayor exposición o de presentar enfermedad grave.El Estado Nacional proporcionará tanto las dosis, como el material descartable necesario para su aplicación, compuesto básicamente de jeringas y aguja, al igual que los correspondientes descartadores.Las contraindicaciones de esta vacuna surgen de la información disponible de los estudios de seguridad y eficacia, por ello se plantea como contraindicaciones para la aplicación de la primera dosis:-hipersensibilidad a cualquier componente de una vacuna o a una vacuna que contenga componentes similares;-antecedente de reacciones alérgicas graves;-enfermedades agudas graves (infecciosas y no infecciosas) o exacerbación de enfermedades crónicas, que impliquen compromiso del estado general;-embarazo y período de lactancia (no se ha estudiado sueficacia y seguridad durante este período);-edad hasta 18 años (debido a la falta de datos sobre eficacia y seguridad en este grupo etario).Una vez que el componente viral de la vacuna es presentado al sistema inmune de la persona vacunada, desencadena una serie de eventos que generan una respuesta que puede ser solo de anticuerpos o combinada (de anticuerpos y de células) que inmunizará al individuo previniendo la infección o la enfermedad ante una exposición al virus en el ambiente.Es importante hacer la diferenciación entre el concepto de "vacunación" que refiere al acto de aplicar una vacuna y el de "inmunización" que corresponde a la respuesta del sistema inmune que confiere protección. La duración de la respuesta inmunológica está siendo determinada tanto para las personas convalecientes de COVID-19, como se hará con todas las personas inmunizadas.Las personas vacunadas deberán estar alertas y consultar ante la aparición de los siguientes síntomas:Locales: dolor, hinchazón y aumento de temperatura en el lugar de la inyección,Generales: reacciones a corto plazo como síndrome pseudogripal de corta duración (caracterizado por escalofríos, fiebre, artralgia, mialgia, astenia, malestar general, dolor de cabeza).