Falleció a los 88 años, la poeta y profesora Marta Zamarripa

Nacida en Gualeguay, fue a la escuela en Victoria, estudió en Paraná en el extinto y muy meritorio (antes de convertirse en UADER) Instituto Nacional de Enseñanza Superior, y a partir de la década del 70 se instaló en la ciudad de Concordia donde ejerció como profesora de Letras, aquí en nuestra ciudad promovió a muchos escritores noveles y los publicaba en los Cuadernos Literarios del desaparecido Diario Concordia donde ella dirigía el Suplemento Literario.



Esta poeta estuvo varios años al frente de la Editorial de Entre Ríos desde donde publicó a autores célebres de nuestra región como Alfonso Solá González, Juan L. Ortiz, Gaspar Benavento, Ana Teresa Fabani y Alfredo Veiravé, entre otros autores y géneros.



Como poeta su vasta obra incluye creaciones magníficas como "Tapial con luna" (1979), "Ayer y todavía" (1982), "Solo de mate para días de poca yerba" (1993), y "Solo de garzas y otras levitaciones" (1998).



Marta, desde su labor como funcionaria, se cruzó con muchos autores de distintos lugares que habían padecido el exilio, otros la cárcel y la tortura, tal vez fue eso, lo que la llevó a crear la primera Cátedras sobre Derechos Humanos en la provincia de Entre Ríos, durante la segunda gestión del exgobernador Busti y gracias a esa creación los Derechos Humanos como concepto, como discurso y como práctica, son parte de los planes de estudio del curriculum de las carreras que se dictan en la UADER.



Marta Zamarripa fue premiada en Buenos Aires con la Faja de Honor de la Sade de Bs. As., recibida por su libro "Solo de garzas y otras levitaciones" y fue ganadora del Primer premio del Ateneo Popular de la Boca, en Bs. As., por "Tapial con luna".



A Marta no la llevó la pandemia, se le fue apagando la vida, pero a su vez su obra literaria se encenderá para que las nuevas generaciones puedan disfrutar su legado de poesías y experiencias de vida sin igual. (Fuente: El Heraldo)