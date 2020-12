Prestadores privados de salud reprogramarán turnos el lunes

Prestadores privados de salud de todo el país decidieron que suspenderán el próximo lunes la atención de pacientes que tengan consultas ambulatorias, entre las 10 y las 13. Esto es debido a la crisis financiera que viven y en reclamo de una suba urgente de aranceles.



Esto fue adelantado en un comunicado de la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS), una mesa de trabajo que han formalizado los privados para visibilizar la problemática del sector dentro del sistema de salud.



"Los prestadores de la salud privada somos clínicas, sanatorios, hospitales privados, laboratorios, empresas de emergencias médicas, empresas de internación domiciliaria, entidades de diagnóstico y atención ambulatoria, diálisis, clínicas de salud mental y establecimientos geriátricos en todo el país. Representamos un pilar central en el sistema de salud ya que atendemos a 7 de cada 10 argentinos ?pacientes de prepagas, obras sociales y/o particulares- en todo el país. Pero también somos un sector muy importante en la economía nacional, ya que generamos empleo de calidad y registrado", dijeron.



Indicaron que "somos prestadores directos de servicios, no fijamos el precio, ni los aranceles, ni las cuotas de los asociados a las prepagas, pero como último eslabón de la cadena de atención asumimos todos los costos necesarios para garantizar la prestación de servicios en tiempo y forma".



"Desde el inicio de la pandemia mantenemos un diálogo fluido con el ministerio de Salud, el ministerio de Trabajo, la Superintendencia de Servicios de Salud y los representantes de los trabajadores. Gracias a eso, hemos podido dar respuesta a todos los pacientes que requirieron atención tanto por COVID como por otras patologías", resaltaron.



Informaron que "en esas mesas de trabajo hemos explicado al detalle y en diferentes oportunidades la problemática del sector. Si bien no se alcanzaron soluciones de fondo y estructurales, desde el gobierno se implementaron distintos programas de ayuda al sector que, aunque valiosa para enfrentar la pandemia, es una ayuda precaria y con fecha de vencimiento. Sin embargo, las soluciones de fondo que propusimos nunca se encararon y, como es de público conocimiento, el 31 de diciembre se terminarán la mayoría de los programas de ayuda estatales. Y nuestros problemas financieros y fiscales seguirán existiendo, pero más profundos y graves que antes".



"Paralelamente, los financiadores del sistema de salud -Obras Sociales nacionales, provinciales, PAMI y empresas de Medicina Prepaga- han mantenido casi sin aumento los aranceles durante todo el año -exceptuando algunos casos específicos con montos insuficientes-, mientras los prestadores tuvimos que afrontar aumentos de costos de más del 60%. Por esa razón consideramos que la salida de la crisis de los prestadores deberá combinar ajustes de aranceles de los financiadores con un ordenamiento impositivo distinto al actual, que está hundiendo al sector privado de la salud desde mucho antes de la pandemia", agregan.



Es por eso que "llegamos a la conclusión de que el lunes 28 de diciembre, las instituciones prestadoras de salud privada vamos a reprogramar los turnos de todas aquellas atenciones ambulatorias no urgentes entre las 10 y las 13 horas, con el objetivo de visibilizar nuestra problemática y concientizar a la población que, sin fondos suficientes para las prestaciones, la salud privada no es viable".



Adhiere La Federación Argentina de Prestadores de Salud, conformada por ADECRA (Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina), CEDIM (Cámara de Entidades de Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio); CEPSAL (Cámara de Entidades Prestadoras de Salud); CONFECLISA (Confederación Argentina de Clínicas, Sanatorios y Hospitales), CADIME (Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico), AAEG (Asociación Argentina de Establecimientos Geriátricos) AISAME (Asociación de Instituciones de Salud Mental de la República Argentina) FEM (Federación de Cámaras de Emergencias Médicas y Medicina Domiciliaria), Asociación de Hospitales de Colectividades sin Fines de Lucro.