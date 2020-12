"Destino Alaska": pareja recorre el continente sobre ruedas y visitó Paraná

Gladys y Daniel el "pela" son una pareja que ama viajar, desde hace ocho años que recorren distintos destinos y en los últimos meses se propusieron un nuevo desafío: llegar lo más al norte posible del continente, visitar Alaska.Ellos ahora, debido a la pandemia, pusieron en pausa su plan y están recorriendo nuevamente la Argentina. Ahora se encuentran en la capital entrerriana y planean pasar una hermosa Navidad en la ciudad del río Paraná.Gladys contó aque el amor por los viajes lleva mucho tiempo, "empezamos en moto, luego en auto y ahora nos armamos una camioneta para recorrer otros destinos. Estamos felices y queremos ver que es lo que hay afuera".Su historia de amor se remonta hace algunos años, cuando ambos, luego de matrimonios largos, se encontraron en la vida con el mismo sueño: Viajar y conocer el mundo.Consultada sobre el inicio de los viajes, contó que "primero con una moto hacíamos viajes cortos, luego cuando tuvimos un auto recorrimos toda la ruta 40, desde la Quiaca hasta Ushuaia. La gente es maravillosa, y los paisajes también".Tiempo después se animaron un poquito más y llegaron hasta Machu Picchu en auto "recorrimos todo Chile, Bolivia y Perú. Es asombroso poder comer lo que ellos hacen y ver cómo viven", rememoró.Durante la entrevista Gladys contó que también realizaron viajes en avión y unos de sus destinos fue Cuba.

Todos los sueños se pueden cumplir, la decisión está en uno, no hay que poner excusas

"Nuestro último proyecto es Alaska, llegamos hasta San Paulo, cuando declaró la pandemia y tuvimos que volver", pero como sus ansias no les permitieron quedarse quietos, y cuando se reactivó el turismo en Argentina, enseguida salieron al ruedo: "Vinimos hasta Paraná que hacia una década que no visitaba, planeamos pasar una Navidad acá con la familia"."Siempre me gustó viajar, desde chico que amó manejar y tengo una copiloto que es buena con los mapas y gracias a ella llegamos a destino", resaltó Daniel.Y reveló que una de las experiencias más fuertes que vivieron mientras estaban de viaje fue el alud en Jujuy: "estabamos sobre la ruta en Purmamarca, tuvimos que girar en "U" y nos salvamos de milagro".

Argentina tiene unos paisajes hermosos. Donde vayas hay cosas muy bonitas

Sobre cómo se preparan para los viajes, Daniel dijo que "es sencillo, en la camioneta tengo un lugar muy chiquito destinado a mi ropa, todo el otro espacio es para Gladys".Sobre como solventan los viajes, ambos aseguraron que no tienen grandes sumas de dinero ahorradas, sino que "la idea es ir trabajando de camino, los ahorros tenemos son pocos y es para salir del paso".Según detalló Gladys a la camioneta tipo furgón que se trasladan, ellos la acondicionaron a su gusto: "Tiene un baño con agua caliente, le pusimos una claraboya de barco y adentró esta armada con pallets"."Es muy fácil, tenemos los mismos gustos y es hermoso", relató Gladys, y Daniel sumó: "es estar dispuesto a parar en cualquier lado e ir hasta donde sea. Es descubrir algo en cada momento".Al finalizar, Gladys reflexionó sobre la pandemia y mencionó: "Si estas vivo y todos su seres queridos también lo están, este año fue el mejor de tu vida. Si Dios nos cuidó no fue un mal 2020".