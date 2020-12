Quedó firme la condena del ginecólogo que impidió un aborto no punible

Política Suspendieron la matrícula a un médico condenado por impedir aborto legal

El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro confirmó este martes la condena contra el médico Leandro Rodríguez Lastra por impedir un aborto legal en el hospital público de Cipolletti. De esta manera, la Justicia rionegrina rechazó el recurso de queja presentado por la defensa del ginecólogo, que logró matricularse en Entre Ríos, con intención de radicarse en Gualeguaychú para ejercer la medicina en el ámbito privado.Esto motivó un planteo de Rodríguez Lastra ante Salud, enarbolando la falta de antecedentes penales ya que la condena que pesaba sobre el ginecólogo no se encontraba firme. La resolución del Superior Tribunal de Río Negro, confirmando las sentencias precedentes, extingue la acción penal denunciada por el médico contra el Gobierno entrerriano y pone fin a la aventura laboral de Rodríguez Lastra en Entre Ríos, publicóEl médico suministró una medicación para detener el aborto que había iniciado la adolescente con Misoprostol, cuando fue a atenderse al Hospital de la ciudad de Cipolletti.No obstante, Damián Torres, abogado de Rodríguez Lastra, cree que la discusión judicial o ha concluido. "Siempre dije que este caso con absolución o con condena terminaba en la Corte Suprema", sostuvo el defensor de Rodríguez Lastra a Entre Ríos Ahora. Torres adelantó que "en los primeros días de febrero presentará un recurso extraordinario o de queja, en caso de ser necesario. Aún queda un trayecto por recorrer".Según el fallo difundido este martes, el Superior Tribunal no dio lugar a otro planteo de la defensa, dejando constancia "que existió violencia de género y violencia obstétrica por parte de Rodríguez Lastra contra la paciente".El referente del movimiento nacional Salvemos las dos Vidas, "obrando como dueño y señor del cuerpo y la salud de la paciente, la expuso a otras consecuencias para las que seguramente no estaba preparada", y ello constituyó además "una violencia dolosa", consta en la sentencia que constituye un verdadero revés judicial para Rodríguez Lastra, a quien solo le queda una última instancia de apelación: La Corte Suprema de Justicia de la Nación.