Demandan a banco extranjero por el cobro no informado de seguros por robo

La Asociación Protección Consumidores del Mercado Común del Sur (PROCONSUMER) impulsó una demanda colectiva contra el HSBC Bank Argentina S.A. por el cobro no informado de seguros por robo de dinero. El proceso está en manos del juzgado Civil y Comercial Nº2 de Paraná, a cargo de Gabriela Rosana Sione, desde donde se convocó a los clientes de todo el país de esa entidad bancaria extrajera que se hayan sentido afectados por ese débito para que, según confirmaron fuentes tribunalicias a Elonce, si la demanda se revuelve a favor de los afectados, éstos puedan reclamar el reintegro de los montos debitados.



Según se informó, deben presentarse ante el juzgado Civil y Comercial Nº2 de Paraná, "todos los usuarios de todo el país de cajas de ahorro y/o cuentas corrientes, titulares de tarjeta de débito y/o crédito con las que opera el Banco HSBC" que se hayan sentido afectados por estos débitos, en un plazo de cinco días, "con más los días que correspondan en razón de la distancia- por quedar fuera del pleito manifestando su desinterés, como comparecer en él".



Quiénes deben presentarse



Usuarios de todo el país de CAJAS DE AHORRO Y/O CUENTAS CORRIENTES, TITULARES DE TARJETA DE DÉBITO Y/O CRÉDITO CON LAS QUE OPERA EL BANCO HSBC, hayan o no requerido, consentido, adherido y aceptado previa y expresamente por escrito al régimen de dicho seguro por robo.



Lo que se pretende



a) Que el Banco HSBC cese de debitar, de modo mensual (o de cualquier otra forma temporal que eventualmente establezca) sumas de dinero en concepto de SEGURO DE ROBO DE DINERO y/o denominación análoga, a los usuarios de cajas de ahorro y/o cuentas corrientes, titulares de tarjeta de débito y/o crédito con las que opera el Banco HSBC, de todo el país, hayan o no requerido, consentido, adherido y aceptado previa y expresamente por escrito al régimen de dicho seguro por robo; como así también suprima dicho producto de su página web y de todo otro tipo de publicidad que eventualmente realice



b) Que el Banco HSBC reintegre a todos los titulares actuales o pasados alcanzados por el débito prealudido, todas las sumas debitadas en virtud del denominado concepto de SEGURO DE ROBO DE DINERO, con más intereses a la fecha del efectivo pago; todo ello por el período no prescripto de cinco (5) años anteriores a la interposición de la demanda hasta la fecha de la pericia (Conf. art. 2560 C.C.C), mediante depósitos en cada una de las cuentas que correspondan a cada persona, lo que deberá ser notificado por medio fehaciente a los domicilios registrados en esa entidad.



c) Que se imponga al Banco HSBC, para beneficio de cada uno de los usuarios afectados, la multa prevista en el art. 52º bis de la Ley de Defensa del Consumidor N°24.240 (conf. modif. leyes 26.361), la que para su graduación deberá tenerse en cuenta la gravedad de los incumplimientos, los perjuicios irrogados y los ilegítimos beneficios obtenidos por la accionada, según las infracciones supra mencionadas.



d) Respecto a los reintegros, si quedara un remanente dinerario por incomparecencia de algunos clientes no activos, dichos fondos deberán ser depositados en plazo fijo -u otro tipo de colocación - hasta el vencimiento del plazo de prescripción-, para luego ser afectados a entidades de bien público conforme lo determine el Juzgado. (art. 54 LDC).



Fuentes judiciales informaron que tras el inicio de la demanda contra el banco extranjero se le correrá traslado al HSBC BANK ARGENTINA S.A. "para que comparezca y la conteste dentro del término de cinco días y, en igual término, constituya domicilio procesal dentro del radio del Juzgado, bajo apercibimiento de efectuarse las sucesivas notificaciones por Ministerio de Ley -art. 38 C.P.C.C..".