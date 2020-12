Advierten de segunda ola "con más casos sin haber podido achatar la primera"

El infectólogo Tomás Orduna, que asesora al Gobierno ante la pandemia de coronavirus, advirtió hoy sobre la posibilidad de que haya "una segunda ola con mayor cantidad de casos sin haber podido achatar" la primera tanda de contagios de coronavirus, a la vez que cuestionó el "comportamiento social distendido"."Estábamos camino a poder lograr un achatamiento, en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) venía bien esa bajada. Pero en los últimos 8 días no sólo paró de bajar, sino que aumentó", sostuvo el especialista.En diálogo con Radio Rivadavia, el experto remarcó que "la idea es ver cómo se vuelve a seguir bajando para poder achatar y esto que es un rebote de la primera ola no condicione que se entre a una segunda ola con mayor cantidad de casos sin haber podido achatar, porque sino va a haber mayor cantidad de casos con la segunda"."Lo que vimos a nivel de los cuatro días del fin de semana largo preocupó mucho como una suerte de de anticipo de lo que puede ser el no comportamiento preventivo de una parte de la población", alertó Orduna.En ese sentido, el infectólogo señaló que las distintas manifestaciones que se dieron en las últimas semanas, el masivo velorio de Diego Maradona y las aglomeraciones en centros comerciales para las compras de Navidad "contribuyen, sin duda" a que incremente la circulación del COVID-19.Sin embargo, remarcó que "la más importante de todas tiene que ver con el comportamiento social distendido de jueves a la noche, viernes, sábado, domingo, las fiestas en las quintas del Gran Buenos Aires, la cuestión social alrededor de una mesa de un bar, todo eso tracciona con mucho más poder" al coronavirus."Le tenemos cierto temor a que una parte de la población no entienda que estas reuniones familiares se pueden convertir en algunos en la última fiesta si no se hacen las cosas como corresponden", concluyó.