¿Jesús nació en Belén? Por qué los Evangelios no coinciden en las circunstancias

Evangelio según Mateo

Evangelio según Lucas

Afirmación teológica

Los Evangelios según Marcos y Juan

La importancia

Una identidad étnica

Genealogía

Cada Navidad, un pueblo relativamente pequeño en la Ribera Occidental palestina es el centro de atención: Belén. Jesús, según algunas fuentes bíblicas, nació en esta ciudad hace unos dos milenios.Sin embargo, los Evangelios del Nuevo Testamento no coinciden en los detalles del nacimiento de Jesús en Belén. Algunos no mencionan en absoluto a Belén o el nacimiento de Jesús.Los diferentes puntos de vista de los Evangelios pueden ser difíciles de reconciliar. Pero como estudioso del Nuevo Testamento, lo que sostengo es que los Evangelios ofrecen una importante visión de la identidad étnica grecorromana, incluyendo las genealogías.Hoy en día, las genealogías pueden traer más conciencia de la historia médica familiar o ayudar a descubrir miembros de la familia perdidos. En la época grecorromana, las historias de nacimiento y las reivindicaciones genealógicas se utilizaban para establecer derechos para gobernar y vincular a los individuos con una supuesta grandeza ancestral.Según el Evangelio de Mateo, el primer Evangelio del Nuevo Testamento, José y María estaban en Belén cuando nació Jesús. La historia comienza con los sabios que llegan a la ciudad de Jerusalén después de ver una estrella que interpretaron como la señal del nacimiento de un nuevo rey.Continúa describiendo su encuentro con el rey judío local llamado Herodes, del que preguntan por el lugar del nacimiento de Jesús. El Evangelio dice que la estrella de Belén los lleva posteriormente a una casa - no a un pesebre - donde Jesús ha nacido de José y María. Alegres, adoran a Jesús y le regalan oro, incienso y mirra. Estos eran regalos valiosos, especialmente el incienso y la mirra, que eran fragancias costosas que tenían un uso medicinal.El Evangelio explica que después de su visita, José tiene un sueño en el que se le advierte del intento de Herodes de matar al niño Jesús. Cuando los sabios fueron a Herodes con la noticia de que un niño había nacido para ser el rey de los judíos, hizo un plan para matar a todos los niños pequeños para eliminar la amenaza a su trono. Luego menciona cómo José, María y el niño Jesús salen hacia Egipto para escapar del intento del Rey Herodes de asesinar a todos los niños pequeños.Mateo también dice que después de que Herodes muere de una enfermedad, José, María y Jesús no regresan a Belén. En su lugar, viajan al norte, a Nazaret en Galilea, que es la actual Nazaret de Israel.El Evangelio de Lucas, un relato de la vida de Jesús que fue escrito durante el mismo período que el Evangelio de Mateo, tiene una versión diferente del nacimiento de Jesús. El Evangelio de Lucas comienza con José y una María embarazada en Galilea. Viajan a Belén en respuesta a un censo que el emperador romano César Augusto requería para todo el pueblo judío. Como José era descendiente del Rey David, Belén era la ciudad natal donde se le exigía registrarse.El Evangelio de Lucas no incluye ninguna huída a Egipto, ningún rey paranoico Herodes, ningún asesinato de niños y ningún sabio visitando al niño Jesús. Jesús nace en un pesebre porque todos los viajeros abarrotaron las habitaciones de huéspedes. Después del nacimiento, José y María no son visitados por los sabios sino por los pastores, que también se alegraron del nacimiento de Jesús.Lucas dice que estos pastores fueron notificados por ángeles sobre la ubicación de Jesús en Belén. No hay una estrella guía en la historia de Lucas, ni los pastores le traen regalos al niño Jesús. Lucas también menciona que José, María y Jesús dejan Belén ocho días después de su nacimiento y viajan a Jerusalén y luego a Nazaret.Las diferencias entre Mateo y Lucas son casi imposibles de reconciliar, aunque comparten algunas similitudes. John Meier, un estudioso del Jesús histórico, explica que el "nacimiento de Jesús en Belén no debe tomarse como un hecho histórico" sino como una "afirmación teológica puesta en forma de una narración aparentemente histórica". En otras palabras, la creencia de que Jesús era descendiente del Rey David llevó al desarrollo de una historia sobre el nacimiento de Jesús en Belén.Lo que lo hace más difícil es que ni los otros evangelios, el de Marcos y Juan, mencionan el nacimiento de Jesús o su conexión con Belén.El Evangelio de Marcos es el primer relato de la vida de Jesús, escrito alrededor del 60 d.C. El capítulo inicial de Marcos dice que Jesús es de "Nazaret de Galilea". Esto se repite a lo largo del Evangelio en varias ocasiones, y Belén nunca se menciona.Un mendigo ciego en el Evangelio de Marcos describe a Jesús como ambos de Nazaret e hijo de David, el segundo rey de Israel y Judá durante el 1010-970 A.C. Pero el Rey David no nació en Nazaret, ni se asoció con esa ciudad. Era de Belén. Sin embargo, Marcos no identifica a Jesús con la ciudad de Belén.El Evangelio de Juan, escrito aproximadamente 15 o 20 años después del de Marcos, tampoco asocia a Jesús con Belén. Galilea es la ciudad natal de Jesús. Jesús encuentra a sus primeros discípulos, hace varios milagros y tiene hermanos en Galilea.Esto no quiere decir que Juan no fuera consciente de la importancia de Belén. Juan menciona un debate en el que algunos judíos se refirieron a la profecía que afirmaba que el mesías sería descendiente de David y vendría de Belén. Pero Jesús, según el Evangelio de Juan, nunca se asocia con Belén, sino con Galilea, y más específicamente, con Nazaret.Los Evangelios de Marcos y Juan revelan que o bien tenían problemas para vincular Belén con Jesús, no conocían su lugar de nacimiento, o no les preocupaba esta ciudad.Estos no fueron los únicos. El apóstol Pablo, que escribió los primeros documentos del Nuevo Testamento, consideró a Jesús como un descendiente de David pero no lo asocia con Belén. El Libro del Apocalipsis también afirma que Jesús era descendiente de David pero no menciona a Belén.Durante el período de la vida de Jesús, había múltiples perspectivas sobre el Mesías. En una corriente de pensamiento judío, se esperaba que el Mesías fuera un gobernante eterno del linaje de David. Otros textos judíos, como el libro 4 Esdras, escrito en el mismo siglo que los Evangelios, y la literatura sectaria judía de Qumrán, escrita dos siglos antes, también se hacen eco de esta creencia.Pero dentro de la Biblia hebrea, un libro profético llamado Miqueas, que se cree que fue escrito alrededor del 722 a.C., profetiza que el mesías vendría de la ciudad natal de David, Belén. Este texto se repite en la versión de Mateo. Lucas menciona que Jesús no sólo está conectado genealógicamente con el Rey David, sino que también nació en Belén, "la ciudad de David".Se hicieron afirmaciones genealógicas de importantes fundadores antiguos y líderes políticos. Por ejemplo, Ion, el fundador de las colonias griegas en Asia, fue considerado descendiente de Apolo. Alejandro Magno, cuyo imperio se extendió desde Macedonia hasta la India, fue considerado hijo de Hércules. César Augusto, que fue el primer emperador romano, fue proclamado descendiente de Apolo. Y un escritor judío llamado Philo, que vivió en el primer siglo, escribió que Abraham y el sacerdote judío y los profetas nacieron de Dios.Independientemente de si estas afirmaciones fueron aceptadas en su momento, como verdaderas, dieron forma a la identidad étnica de una persona, a su estatus político y a sus pretensiones de honor. Como explica el historiador griego Polibio, los actos de renombre de los antepasados son "parte de la herencia de la posteridad".La inclusión de la ciudad de Belén por parte de Mateo y Lucas contribuyó a la afirmación de que Jesús era el Mesías de un linaje davídico. Se aseguraron de que los lectores fueran conscientes de la conexión genealógica de Jesús con el Rey David con la mención de esta ciudad. Las historias de nacimientos en Belén solidificaron la afirmación de que Jesús era un descendiente legítimo del Rey David.Así que hoy en día, cuando la importancia de Belén se escucha en los villancicos o se muestra en los pesebres, el nombre de la ciudad conecta a Jesús con un linaje ancestral y la esperanza profética de un nuevo líder como el Rey David. Fuente: (Infobae)