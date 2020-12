Feliciano no autorizó eventos masivos privados para Navidad

El Presidente municipal y su equipo de trabajo se reunió con funcionarios de salud del hospital local, atención primaria de la salud, y del municipio, a los efectos de evaluar la situación epidemiológica local. Atento a que se encuentran 78 familias aisladas, lo que representan 210 personas y 34 casos positivos activos en nuestra ciudad, se recomendó la no autorización de eventos masivos hasta el próximo lunes, fecha en la cual se volverá a evaluar la situación sanitaria.



"Es importante destacar que el sistema sanitario de derivación para nuestra ciudad se encuentra saturado, faltando el resultado de 8 rehisopados y que no resulta necesario ni conveniente incrementar los riesgos a la salud de los vecinos y vecinas de nuestra ciudad", indicaron desde la Municipalidad.



"Son tiempos de resguardo, de valorar los cuidados, métodos de barrera y fragilidad de nuestros mayores", dijo.



"Solicitamos fervientemente a todos los vecinos, especialmente a los más jóvenes redoblar los esfuerzos en esta etapa y evitar las reuniones no permitidas que son unas de las fuentes más peligrosas para ocasionar contagios en nuestra sociedad", finalizaron