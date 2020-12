Navideño y solidario: "Manos a la olla", en Hogar Nuevo Amanecer de Crespo

En Crespo, por segundo año consecutivo, la actividad se llevará a cabo en el Hogar Nuevo Amanecer, el miércoles 23 de diciembre

, a partir de las 20, bajoEn diálogo con, Marche definió que lo hará este año también "con mucha alegría, pro que es algo que nos gusta hacer, los chicos nos están esperando, se divierten y me ayudan a cocinar"."La gente de Crespo es muy solidaria, este año vamos a estar haciendo unos platos con pollo, elementos que fueron donados. Además, hemos estado recibiendo otros elementos y lo vamos a seguir haciendo hasta el miércoles, como lo son productos de limpieza e higiene personal", contó.Recordemos que"La directora del hogar me decía que Gracias a Dios están cubiertos con las donaciones que hacen las empresas de la ciudad, para la comida. Por eso incentivamos a queSi no tienen la movilidad para acercar los elementos, desde la organización los buscarán de los distintos domicilios.De la misma manera, Marche mencionó que "los alojados en el Hogar Nuevo Amanecer son diez o doce, y a su vez en el lugar están los trabajadores. Queremos hacer una cena para agasajar a toda esa gente, para que terminen bien este año que fue difícil para todos"."Cuando estamos en contacto con otras personas que realmente necesitan, uno se da cuenta que tenemos mucho en nuestro haber", puso relevancia.La gente del Hogar también tendrá muy presentes a la gente de Crespo que les ha hecho llegar las donaciones", mencionó.