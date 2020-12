El Hospital Santa Rosa expresó su disconformidad ante la autorización de fiestas

El intendente de Chajarí, Pedro Galimberti, autorizó la realización de Fiestas en Navidad y Año Nuevo; la medida fue adoptada mediante Decreto Nº1023/2020, ad-referéndum del Concejo Deliberante, y está fechado el 18 de diciembre de 2020.Por intermedio de esta norma habilitó la realización de eventos privados, en espacios abiertos, hasta un 60% de capacidad de concurrentes con un máximo de 1500 personas, para las celebraciones de Navidad y Año Nuevo a desarrollarse el 25 de diciembre y 1 de enero próximos."La situación epidemiológica de nuestra región no ha mejorado en relación a cuando se dictaron medidas restrictivas, el 9 de octubre, por parte del Gobierno de Chajarí (Decreto Nº 772/2020 D.E) donde los casos activos a esa fecha era 71 y, en la actualidad, ese número se ha alcanza a triplicar", informa el comunicado."Ante la ausencia de un tratamiento efectivo de Covid-19, las recomendaciones siguen siendo el distanciamiento social y la no aglomeración de personas, uso de barbijo, higiene de manos, entre otros", dice.Asimismo, expresó que: "La experiencia durante la Pandemia, ha demostrado que no ha habido un real control por parte del Gobierno de Chajarí respecto a las progresivas habilitaciones comerciales y recreativas autorizadas por el mismo Departamento Ejecutivo. Por lo que no hay evidencias que estos eventos privados de fin de año sean la excepción"Por último, comunicó que "la falta de responsabilidad institucional del Gobierno de Chajarí a la hora de tomar medidas en sintonía con el trabajo que viene realizando esta institución para dar respuesta, tratamiento y acompañamiento a toda la comunidad ha perjudicado en la disminución de la curva de contagios".